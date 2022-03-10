Türkiye
CANLI | Putin: Donbass sakinlerine yardım etmek Rusya'nın borcuydu, başka türlü hareket edemezdik
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220310/sakarya-bartin-ve-kocaelide-sivi-yag-denetimi--1054611293.html
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T17:46+0300
2022-03-10T17:46+0300
türkiye
denetim
ayçiçek yağı
sakarya
bartın
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054516546_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f4650a1c5a03c3056c780f832f3bf1cd.jpg
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin kent genelinde vatandaşların alışverişlerini huzur ve güvenle yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.İhbarlar üzerine yapılan incelemede, depolardaki tüm malların satıldığı ve problemin tedarikçi firmalardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı ifade edildi.Bartın'daki denetimlerTicaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında ekipler denetimlerini sürdürüyor.Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.Kocaeli'deki denetimlerKocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ve koordinesinde, kent genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan ekiplerin denetimleri sürüyor.Yılın başından bu yana haksız fiyat artışı kapsamında, 2 bin 945 firma ve 20 bin 342 ürün denetlendi.Tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.
türkiye
sakarya
bartın
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054516546_160:0:1576:1062_1920x0_80_0_0_6c94c4077dea5762a573e8e8c27f8c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denetim, ayçiçek yağı, sakarya, bartın, kocaeli

Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi

17:46 10.03.2022
© DHAStokçuluk - Ayçiçek Yağı - Denetim - Zabıta
Stokçuluk - Ayçiçek Yağı - Denetim - Zabıta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin kent genelinde vatandaşların alışverişlerini huzur ve güvenle yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
İhbarlar üzerine yapılan incelemede, depolardaki tüm malların satıldığı ve problemin tedarikçi firmalardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı ifade edildi.

Bartın'daki denetimler

Ticaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında ekipler denetimlerini sürdürüyor.
Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Kocaeli'deki denetimler

Kocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ve koordinesinde, kent genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan ekiplerin denetimleri sürüyor.
Yılın başından bu yana haksız fiyat artışı kapsamında, 2 bin 945 firma ve 20 bin 342 ürün denetlendi.
Tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала