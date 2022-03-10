https://tr.sputniknews.com/20220310/sakarya-bartin-ve-kocaelide-sivi-yag-denetimi--1054611293.html
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T17:46+0300
2022-03-10T17:46+0300
2022-03-10T17:46+0300
türkiye
denetim
ayçiçek yağı
sakarya
bartın
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054516546_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f4650a1c5a03c3056c780f832f3bf1cd.jpg
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin kent genelinde vatandaşların alışverişlerini huzur ve güvenle yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.İhbarlar üzerine yapılan incelemede, depolardaki tüm malların satıldığı ve problemin tedarikçi firmalardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı ifade edildi.Bartın'daki denetimlerTicaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında ekipler denetimlerini sürdürüyor.Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.Kocaeli'deki denetimlerKocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ve koordinesinde, kent genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan ekiplerin denetimleri sürüyor.Yılın başından bu yana haksız fiyat artışı kapsamında, 2 bin 945 firma ve 20 bin 342 ürün denetlendi.Tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.
türkiye
sakarya
bartın
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054516546_160:0:1576:1062_1920x0_80_0_0_6c94c4077dea5762a573e8e8c27f8c50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denetim, ayçiçek yağı, sakarya, bartın, kocaeli
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de sıvı yağ denetimi
Abone ol
Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de, zincir marketler ile işletmelerin depolarında sıvı yağlarla ilgili stok denetimi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin kent genelinde vatandaşların alışverişlerini huzur ve güvenle yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
İhbarlar üzerine yapılan incelemede, depolardaki tüm malların satıldığı ve problemin tedarikçi firmalardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun çözümü için çalışma yapıldığı ifade edildi.
Bartın'daki denetimler
Ticaret ile İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında ekipler denetimlerini sürdürüyor.
Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.
Kocaeli'deki denetimler
Kocaeli'de, tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ve koordinesinde, kent genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan ekiplerin denetimleri sürüyor.
Yılın başından bu yana haksız fiyat artışı kapsamında, 2 bin 945 firma ve 20 bin 342 ürün denetlendi.
Tespit edilen 5 stokçuluk faaliyetiyle ilgili idari ve cezai işlem uygulandı.