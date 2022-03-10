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Şanlıurfa'da açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da takibe alınan bir şüphelinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 2 polis hayatını kaybetti. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T00:29+0300
2022-03-10T00:29+0300
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şanlıurfa
polis
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.Olayda bir komiser yardımcısıyla bir polis memurunun ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır."Olayda yaralanan diğer polis de tedavi gördüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.Şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, yarın İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda silahla yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılmıştı.
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türkiye, şanlıurfa, polis

Şanlıurfa'da açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti

00:29 10.03.2022
© AAŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Şanlıurfa’da takibe alınan bir şüphelinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 2 polis hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.
Olayda bir komiser yardımcısıyla bir polis memurunun ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır."

Olayda yaralanan diğer polis de tedavi gördüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, yarın İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda silahla yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılmıştı.
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