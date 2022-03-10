https://tr.sputniknews.com/20220310/son-24-saatte-140-can-kaybi-29-bin-492-yeni-vaka-1054615857.html
Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka
Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka
Türkiye'nin 10 Mart 2022 günlük Koronavirüs tablosu açıklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T20:16+0300
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2022
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türkiye, sağlık bakanlığı
Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka
20:16 10.03.2022 (güncellendi: 20:17 10.03.2022)
© AAPCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs
© AA
Türkiye'nin 10 Mart 2022 günlük Koronavirüs tablosu açıklandı.