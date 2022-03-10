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Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka
Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka
Türkiye'nin 10 Mart 2022 günlük Koronavirüs tablosu açıklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye, sağlık bakanlığı

Son 24 saatte 140 can kaybı, 29 bin 492 yeni vaka

20:16 10.03.2022 (güncellendi: 20:17 10.03.2022)
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Türkiye'nin 10 Mart 2022 günlük Koronavirüs tablosu açıklandı.
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