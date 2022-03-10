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https://tr.sputniknews.com/20220310/suudi-arabistan-33-yil-aradan-sonra-taylandlilarin-ulkeye-girisine-izin-verdi-1054582233.html
Suudi Arabistan 33 yıl aradan sonra Taylandlıların ülkeye girişine izin verdi
Suudi Arabistan 33 yıl aradan sonra Taylandlıların ülkeye girişine izin verdi
Suudi Arabistan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkede 33 yıl aradan sonra Tayland'a uygulanan seyahat yasağı kaldırıldı. Alınan kararla, Taylandlıların... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T00:43+0300
2022-03-10T00:43+0300
dünya
suudi arabistan
tayland
asya
körfez
seyahat
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, Suudi Arabistan vatandaşlarının Tayland'a seyahat yasağının kaldırıldığını, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verildiğini açıkladı.Haberde başka bilgi paylaşılmadı.Riyad ve Bangkok yönetimleri arasında, 1989-90 yıllarında yaşanan diplomatik krizin çözümü kapsamında bir adım daha atıldı.Suudi Arabistan 1989’da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürülmüştü.İki ülke, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için bu yılın başında anlaşmıştı.Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 25 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararları alınmıştı.Suudi Arabistan Hava Yolları da 27 Şubat'ta Cidde'den Bangkok'a ilk doğrudan uçuşların başladığını duyurmuştu.
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suudi arabistan, tayland, asya, körfez, seyahat

Suudi Arabistan 33 yıl aradan sonra Taylandlıların ülkeye girişine izin verdi

00:43 10.03.2022
© AFP 2022 / - Muhammed bin Salman ve Prayut Chan-O-Cha
Muhammed bin Salman ve Prayut Chan-O-Cha - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / -
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Suudi Arabistan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkede 33 yıl aradan sonra Tayland'a uygulanan seyahat yasağı kaldırıldı. Alınan kararla, Taylandlıların da Arabistan'a girişine izin verildi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, Suudi Arabistan vatandaşlarının Tayland'a seyahat yasağının kaldırıldığını, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verildiğini açıkladı.
Haberde başka bilgi paylaşılmadı.
Riyad ve Bangkok yönetimleri arasında, 1989-90 yıllarında yaşanan diplomatik krizin çözümü kapsamında bir adım daha atıldı.
Suudi Arabistan 1989’da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürülmüştü.

İki ülke, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için bu yılın başında anlaşmıştı.
Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 25 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararları alınmıştı.

Suudi Arabistan Hava Yolları da 27 Şubat'ta Cidde'den Bangkok'a ilk doğrudan uçuşların başladığını duyurmuştu.
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