https://tr.sputniknews.com/20220310/tarkan-tum-kalbimle-hekimlerin-yanindayim-1054582663.html

Tarkan: Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım

Tarkan: Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım

Tarkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi. Tarkan, "Hekimler bu ülkenin... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T00:58+0300

2022-03-10T00:58+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tarkan

doktor

göç

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Pop müzik sanatçısı Tarkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösterdi. Tarkan, “Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Günü dolayısıyla Külliye’de kadın muhtarlarla bir araya geldiği buluşmada, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yurt dışına giden veya özel sektöre geçmek zorunda kalan hekimler için "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz" demişti.

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recep tayyip erdoğan, tarkan, doktor, göç