https://tr.sputniknews.com/20220310/termik-santralden-860-bin-liralik-kablo-caldilar-1054601162.html
Termik santralden 860 bin liralık kablo çaldılar
Termik santralden 860 bin liralık kablo çaldılar
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:52+0300
2022-03-10T13:52+0300
2022-03-10T13:52+0300
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yumurtalık
hırsız
santral
kablo
tutuklama
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Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/5-kiloluk-aycicegi-yagi-mutfak-tupu-ve-tabanca-calan-hirsizlar-tutuklandi-1054375769.html
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adana, yumurtalık, hırsız, santral, kablo, tutuklama
Termik santralden 860 bin liralık kablo çaldılar
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Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.