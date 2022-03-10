https://tr.sputniknews.com/20220310/tff-spor-toto-1-lig-tff-2-ve-3-lig-bir-hafta-kaydirildi-1054600912.html

TFF: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı

TFF: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:49+0300

2022-03-10T13:49+0300

2022-03-10T13:49+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

istanbul

hava durumu

meteoroloji

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TFF, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu.Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), istanbul, hava durumu, meteoroloji