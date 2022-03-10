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TFF: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı
TFF: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:49+0300
2022-03-10T13:49+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
istanbul
hava durumu
meteoroloji
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TFF, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu.Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), istanbul, hava durumu, meteoroloji

TFF: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı

13:49 10.03.2022
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu.
TFF, olumsuz hava şartları nedeniyle maçların bir hafta ertelendiğini duyurdu.
Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.
Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
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