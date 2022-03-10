https://tr.sputniknews.com/20220310/tir-ve-kamyonlarin-istanbula-giris-yasagi-kaldirildi-1054592440.html
TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı
TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğini açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T11:14+0300
2022-03-10T11:14+0300
2022-03-10T11:14+0300
türkiye
ali yerlikaya
tir
kamyon
kar
istanbul
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Vali Yerlikaya, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını ve kontrollü geçişe izin verileceğini belirtti. Yerlikaya, bugün 04.00'ten itibaren geçişlere izin verilmeyeceğini söylemişti.
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ali yerlikaya, tir, kamyon, kar, istanbul
TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını ve kontrollü geçişe izin verileceğini belirtti.
Yerlikaya, bugün 04.00'ten itibaren geçişlere izin verilmeyeceğini söylemişti.