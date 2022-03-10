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TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı
TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğini açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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Vali Yerlikaya, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını ve kontrollü geçişe izin verileceğini belirtti. Yerlikaya, bugün 04.00'ten itibaren geçişlere izin verilmeyeceğini söylemişti.
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ali yerlikaya, tir, kamyon, kar, istanbul

TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı

11:14 10.03.2022
© DHABolu Dağı, TIR ve tankerlerin geçişine kapatıldı
Bolu Dağı, TIR ve tankerlerin geçişine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını ve kontrollü geçişe izin verileceğini belirtti.
Yerlikaya, bugün 04.00'ten itibaren geçişlere izin verilmeyeceğini söylemişti.
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