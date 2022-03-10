https://tr.sputniknews.com/20220310/tir-ve-kamyonlarin-istanbula-giris-yasagi-kaldirildi-1054592440.html

TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı

TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğini açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

tir

kamyon

kar

istanbul

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Vali Yerlikaya, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını ve kontrollü geçişe izin verileceğini belirtti. Yerlikaya, bugün 04.00'ten itibaren geçişlere izin verilmeyeceğini söylemişti.

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ali yerlikaya, tir, kamyon, kar, istanbul