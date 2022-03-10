https://tr.sputniknews.com/20220310/trakyada-barajlar-doldu-nehirlerin-debileri-yukseldi--1054589392.html

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi

Trakya'da son yağışlar ve Bulgaristan'daki karların erimesiyle baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı. İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı ve 6 ay önce... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:48+0300

2022-03-10T09:48+0300

2022-03-10T09:48+0300

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Bulgaristan'daki karın erimesi ve bölgenin zamanında mevsim yağışlarını alması ile Trakya'daki barajlar doldu, nehirlerin de debileri yükseldi.6 ay önce kuruma noktasına gelen, İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 90.89 oldu. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tarım arazilerini sulayan ve ocak ölçümlerinde debisi 14 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nde su debisi, 32 metreküp/saniye oldu.Meriç Nehri'nde ise aynı tarihlerde su debisi, 364 metreküp/saniyeden 437 metreküp/saniyeye çıktı.DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranını da arttı.Edirne'nin içme suyu kaynağı Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96, Kayalıköy Barajı'nda ise yüzde 76'ya ulaştı.Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda da doluluk oranı, yüzde 65 oldu. Tekirdağ'ın Çokal Barajı'ndaki doluluk, yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.Uzmanlar, bölgede baraj ve nehirlerle birlikte yer altı sularında da artış beklediklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220217/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-95e-yukseldi-1053940887.html

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