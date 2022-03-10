Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme kaydetmedik

Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik. Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik.

Bu formatta tekrar görüşmeye niyetliyim. Önemli bir tartışma ortamı olacaksa gelmek isterim. Bu formatta tekrar görüşmeye niyetliyim. Önemli bir tartışma ortamı olacaksa gelmek isterim.

Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi.