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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/ukrayna-disisleri-bakani-ateskes-konusunda-ilerleme-kaydetmedik-1054597433.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme kaydetmedik
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme kaydetmedik
Antalya'daki üçlü görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:56+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
tahliye
antalya
rusya
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220310/antalyada-turkiye-arabuluculugundaki-rusya--ukrayna-gorusmesi-basladi-1054588197.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tahliye, antalya, rusya, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme kaydetmedik

12:56 10.03.2022 (güncellendi: 13:57 10.03.2022)
© AADmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Antalya'daki üçlü görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik. Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Bu formatta tekrar görüşmeye niyetliyim. Önemli bir tartışma ortamı olacaksa gelmek isterim" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın açıklamaları şöyle:
Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik.
Bu formatta tekrar görüşmeye niyetliyim. Önemli bir tartışma ortamı olacaksa gelmek isterim.
Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.
Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.
Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.
Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi.
Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi (Lavrov) sadece dinlemek amacıyla gelmiş.
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