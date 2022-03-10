https://tr.sputniknews.com/20220310/ukrayna-gerekcesiyle-rusya-boykotu-orkestralarin-caykovskiyi-konserden-cikarmasina-kadar-vardi-1054593300.html

Ukrayna gerekçesiyle Rusya boykotu, orkestraların Çaykovski'yi konserden çıkarmasına kadar vardı

Ukrayna gerekçesiyle Rusya boykotu, orkestraların Çaykovski'yi konserden çıkarmasına kadar vardı

Britanya'daki Cardiff Filarmoni Orkestrası ve Japonya'daki Chubu Filarmoni Orkestrası, Ukrayna gerekçesiyle Rus besteci Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T11:38+0300

2022-03-10T11:38+0300

2022-03-10T13:20+0300

ukrayna krizi

pyotr ilyiç çaykovskiy

rusya

ukrayna

orkestra

britanya

cardiff

galler

japonya

boykot

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Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara eşlik eden kültürel boykot, bugünkü gelişmelerle hiçbir ilgisi olmayan ve insanlığın evrensel mirasına ait olan isimleri de kapsayarak akıldışı boyutlarda ilerliyor. Son olarak, 1840-1893 arasında yaşayan, özellikle Kuğu Gölü ve Fındıkkıran baleleriyle tüm dünyada sevilen romantik dönem bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski, orkestra programlarından çıkarılıyor.Rusya'ya yönelik yaptırımların başını çeken ülkelerden Britanya'nın Galler bölgesi başkenti Cardiff'in filarmoni orkestrası, bu ayki programından Çaykovski'yi çıkardığını duyurdu. 'Şu an için uygunsuz'18 Mart'taki konserden Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü çıkarma kararına ilişkin açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ışığında, Cardiff Filarmoni Orkestrası, St. David's konser salonu ve konferans merkezi organizasyonuyla anlaşarak, 1812 Uvertürü içeren programın şu anda uygunsuz olduğu görüşündedir" denildi. Napolyon işgaline karşı yazılmış bir eserNapolyon'un işgaline karşı Rusya'nın savunulmasını kutlayan 1812 Uvertürü, topçu yaylım ateşi canlandırmasıyla tanınır. Orkestra, Çaykovski yerine ABD'li besteci John Williams'ın Kovboylar Uvertürü ve Çek besteci Antonín Dvořák'ın 8 Numaralı Senfonisi'ni çalacak.Askeri tema vetosuNewsweek'e konuşan Cardiff Filarmoni Orkestrası Direktörü Martin May, şu izahatı getirdi:"Konserle ilgili kararı büyük ölçüde mevcut duruma dayanarak aldık. Orkestranın bir üyesinin ailesi, Ukrayna'daki duruma doğrudan müdahil ve biz de kısa vadede buna saygı göstermeye çalışıyoruz. Programın parçası olarak şu anda özellikle iki askeri temalı parçanın (Slav Marşı ve 1812 Uvertürü) uygunsuz olduğunu düşünüyoruz." 'Bir kerelik bir karar'Çaykovski'nin 'Küçük Rus' başlıklı 2 Numaralı Senfoni'sinin de Ukraynalılar için 'saldırgan' kabul edildiğini sözlerine ekleyen May, diğer Rus bestecilerin yer aldığı yaz ve sonbahar konser programlarında şimdilik herhangi bir değişiklik planlamadıklarını söyleyerek "Bu, en iyi niyetle verilmiş bir kerelik bir karardır" dedi.Karar, sosyal medyada büyük tepki çekti. '100 yıldan uzun süredir ölü'YouTube ve podcast yayıncısı Steven Crowder, "Anladım, Putin'i sevmiyorsunuz, ben de... Ama Çaykovski'yi niye iptal ediyorsunuz. Adam yüz yıldan uzun süredir ölü. Sanırım ölüler bile iptalden muaf değil" dedi. 'Rusofobiye dönüşmemeli'Bir kullanıcı "Çaykovski, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermesinden 129 yıl önce öldü. Eşcinseldi, liberaldi ve en nihayetinde Rus milliyetçiliğini reddetti. İstilaya karşı haklı nefretimizin Rus veya Rus halkının her şeyi karşısında tiksintiye dönüşmesine izin vermemeliyiz" görüşünü dile getirdi. 'Ukrayna folkloru, müziğinin bir parçası'Eski ABD Başkan Adayı Bernie Sanders'ın dış politika danışmanı Matt Duss, 'Çaykovski'nin Ukrayna'da çok zaman geçirmesi ve çalışmalarına pek çok Ukrayna halk müziği parçasını ve hikayesini dahil etmesi nedeniyle orkestranın kararının iki kat saçma hale geldiğini' söyledi.'Faşistlerin kitap yakmaları gibi'Artık sohbet programı yöneten Britanyalı eski milletvekili George Galloway, kararı faşistlerin kitap yakmalarıyla kıyasladı. Ancak Japonya'daki Chubu Filarmoni Orkestrası da bu ayki konser programından Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü çıkardığını açıkladı. Ukrayna ile dayanışmak için Finlandiya UvertürüYerine 1865-1957 arasında yaşayan Finlandiyalı besteci Jean Sibelius'un Finlandiya Uvertürü'nü çalacaklarını duyuran orkestra, 'Finlandiya Uvertürü'nün o dönemde Rusya işgali altında olan ülkenin bağımsızlık ve özgürlüğünü dilediğini, bunun üzerinden Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiklerini' belirtti. Rus bestecileri dışlamamak adına Çaykovski'nin Fındıkkıran balesinden bir parçanın programa katılacağını da kaydetti.

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pyotr ilyiç çaykovskiy, rusya, ukrayna, orkestra, britanya, cardiff, galler, japonya, boykot, kültür, sanat