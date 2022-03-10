https://tr.sputniknews.com/20220310/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-genel-direktoru-grossi-turkiyeye-geliyor-1054595684.html

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi, Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi, Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:19+0300

2022-03-10T12:19+0300

2022-03-10T12:19+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

görüşme

rafael mariano grossi

açıklama

nükleer

çernobil

zaporijya

antalya

zirve

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IAEA Genel Direktörü Grossi, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullanarak Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında üçlü zirvenin gerçekleştirildiği Antalya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil nükleer santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/antalyada-turkiye-arabuluculugundaki-rusya--ukrayna-gorusmesi-basladi-1054588197.html

zaporijya

antalya

rusya

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), görüşme, rafael mariano grossi, açıklama, nükleer, çernobil, zaporijya, antalya, zirve, rusya, türkiye