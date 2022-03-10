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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-genel-direktoru-grossi-turkiyeye-geliyor-1054595684.html
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi, Türkiye’ye geliyor
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi, Türkiye’ye geliyor
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:19+0300
2022-03-10T12:19+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
görüşme
rafael mariano grossi
açıklama
nükleer
çernobil
zaporijya
antalya
zirve
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IAEA Genel Direktörü Grossi, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullanarak Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında üçlü zirvenin gerçekleştirildiği Antalya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil nükleer santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/antalyada-turkiye-arabuluculugundaki-rusya--ukrayna-gorusmesi-basladi-1054588197.html
zaporijya
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), görüşme, rafael mariano grossi, açıklama, nükleer, çernobil, zaporijya, antalya, zirve, rusya, türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi, Türkiye’ye geliyor

12:19 10.03.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu.
IAEA Genel Direktörü Grossi, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullanarak Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında üçlü zirvenin gerçekleştirildiği Antalya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil nükleer santrallerindeki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.
Antalya'da üçlü zirve - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
Ukrayna krizi
Antalya'da Türkiye arabuluculuğundaki Rusya- Ukrayna görüşmesi sona erdi
11:24
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