https://tr.sputniknews.com/20220310/yakasindaki-kamerayla-ehliyet-sinavina-girerken-yakalandi-1054591651.html
Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı
Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı
Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi, güvenlik personeli tarafından yakalandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T10:57+0300
2022-03-10T10:57+0300
2022-03-10T10:57+0300
türkiye
kopya
ehliyet
hatay
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında, kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ehliyet-sinavina-kamerali-kopya-duzenegi-ile-girmeye-calisirken-yakalandi-1054328570.html
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kopya, ehliyet, hatay
Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı
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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi, güvenlik personeli tarafından yakalandı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında, kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.
Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.
Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem yapıldı.