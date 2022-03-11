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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı geçiş yaparken karaya oturan 142 metre uzunluğundaki mısır yüklü kargo gemisi kurtarıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, çanakkale boğazı, gemi, mısır

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

14:08 11.03.2022 (güncellendi: 14:09 11.03.2022)
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Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı geçiş yaparken karaya oturan 142 metre uzunluğundaki mısır yüklü kargo gemisi kurtarıldı.
© AA

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Romanya&#x27;dan İtalya&#x27;ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk &quot;Kapıtan Shyrıagın&quot; isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. - Sputnik Türkiye
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© AA

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

© AA

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait &quot;Kurtarma-4&quot; ve &quot;Türkeli&quot; römorkörleri ile &quot;KIYEM-1&quot; botu sevk edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

© AA

ÇanakkaleBoğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇanakkaleBoğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

ÇanakkaleBoğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

© AA

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karaya oturan gemi, römorkörlerle çekilerek kurtarıldı.

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karaya oturan gemi, römorkörlerle çekilerek kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karaya oturan gemi, römorkörlerle çekilerek kurtarıldı.

© AA

Mısır yüklü kargo gemisi Karanlık Limana götürülecek ve gerekli yasal işlemlerin ve ikinci sörvey çalışmasının ardından yoluna devam edecek.

Mısır yüklü kargo gemisi Karanlık Limana götürülecek ve gerekli yasal işlemlerin ve ikinci sörvey çalışmasının ardından yoluna devam edecek. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Mısır yüklü kargo gemisi Karanlık Limana götürülecek ve gerekli yasal işlemlerin ve ikinci sörvey çalışmasının ardından yoluna devam edecek.

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