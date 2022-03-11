Brüksel'de güvercin artışını önlemek için doğum kontrol yöntemi kullanılacak

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Brüksel Belediyesi yetkilileri, son yıllarda kentte güvercinlerin sayısının yükselmesi nedeniyle kuşların dışkılarının hem kirliliğe hem de içerdiği yüksek asit dolayısıyla mermer ve beton gibi zeminler ile araçların boyalarında aşınmaya neden olduğunu belirtti.