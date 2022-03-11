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Brüksel'de güvercin artışını önlemek için doğum kontrol yöntemi kullanılacak
Brüksel'de güvercin artışını önlemek için doğum kontrol yöntemi kullanılacak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvercin nüfusunun artışını engellemek için kuşlara doğum kontrol maddesiyle kaplanmış mısır verilecek. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, belçika, brüksel, güvercin

Brüksel'de güvercin artışını önlemek için doğum kontrol yöntemi kullanılacak

14:39 11.03.2022
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvercin nüfusunun artışını engellemek için kuşlara doğum kontrol maddesiyle kaplanmış mısır verilecek.
© AFP 2022 / SISKA GREMMELPREZ

Brüksel Belediyesi yetkilileri, son yıllarda kentte güvercinlerin sayısının yükselmesi nedeniyle kuşların dışkılarının hem kirliliğe hem de içerdiği yüksek asit dolayısıyla mermer ve beton gibi zeminler ile araçların boyalarında aşınmaya neden olduğunu belirtti.

Brüksel Belediyesi yetkilileri, son yıllarda kentte güvercinlerin sayısının yükselmesi nedeniyle kuşların dışkılarının hem kirliliğe hem de içerdiği yüksek asit dolayısıyla mermer ve beton gibi zeminler ile araçların boyalarında aşınmaya neden olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / SISKA GREMMELPREZ

Brüksel Belediyesi yetkilileri, son yıllarda kentte güvercinlerin sayısının yükselmesi nedeniyle kuşların dışkılarının hem kirliliğe hem de içerdiği yüksek asit dolayısıyla mermer ve beton gibi zeminler ile araçların boyalarında aşınmaya neden olduğunu belirtti.

© AFP 2022 / SISKA GREMMELPREZ

Güvercinlerin yol açtığı pisliği temizlemenin her yıl güvercin başına 16 ila 23 avroya mal olduğunu hesaplayan belediye, güvercin nüfusunu kontrol altında tutmak için "doğum kontrol" yöntemine başvurmaya karar verdi.

Güvercinlerin yol açtığı pisliği temizlemenin her yıl güvercin başına 16 ila 23 avroya mal olduğunu hesaplayan belediye, güvercin nüfusunu kontrol altında tutmak için &quot;doğum kontrol&quot; yöntemine başvurmaya karar verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / SISKA GREMMELPREZ

Güvercinlerin yol açtığı pisliği temizlemenin her yıl güvercin başına 16 ila 23 avroya mal olduğunu hesaplayan belediye, güvercin nüfusunu kontrol altında tutmak için "doğum kontrol" yöntemine başvurmaya karar verdi.

© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Güvercinleri yakalamanın ve öldürmenin yasak olduğu kentte, "R-12 güvercin hapı"nın kullanılması kararlaştırıldı. Nicarbazine adlı maddeyi de içerebilen bu hap, kuşlarda parazite karşı kullanılan ancak aynı zamanda doğum kontrolüne yönelik bir bileşik içeren maddeyle kaplanmış mısır taneleri anlamına geliyor.

Güvercinleri yakalamanın ve öldürmenin yasak olduğu kentte, &quot;R-12 güvercin hapı&quot;nın kullanılması kararlaştırıldı. Nicarbazine adlı maddeyi de içerebilen bu hap, kuşlarda parazite karşı kullanılan ancak aynı zamanda doğum kontrolüne yönelik bir bileşik içeren maddeyle kaplanmış mısır taneleri anlamına geliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Güvercinleri yakalamanın ve öldürmenin yasak olduğu kentte, "R-12 güvercin hapı"nın kullanılması kararlaştırıldı. Nicarbazine adlı maddeyi de içerebilen bu hap, kuşlarda parazite karşı kullanılan ancak aynı zamanda doğum kontrolüne yönelik bir bileşik içeren maddeyle kaplanmış mısır taneleri anlamına geliyor.

© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

2019'da denemesi yapılan ve bir yılda bir semtteki güvercin nüfusunun yarıya inmesini sağlayan bu yöntemin uygulamasının genişletilmesi hedefleniyor. Önceliğin güvercin pisliği nedeniyle en fazla şikayetin alındığı bölgelere verilmesi planlanıyor.

2019&#x27;da denemesi yapılan ve bir yılda bir semtteki güvercin nüfusunun yarıya inmesini sağlayan bu yöntemin uygulamasının genişletilmesi hedefleniyor. Önceliğin güvercin pisliği nedeniyle en fazla şikayetin alındığı bölgelere verilmesi planlanıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

2019'da denemesi yapılan ve bir yılda bir semtteki güvercin nüfusunun yarıya inmesini sağlayan bu yöntemin uygulamasının genişletilmesi hedefleniyor. Önceliğin güvercin pisliği nedeniyle en fazla şikayetin alındığı bölgelere verilmesi planlanıyor.

© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Yem kaplarına koyularak güvercinlere verilecek "doğum kontrol haplarının" etkisi 6 gün sürdüğü için gerektiğinde kaplar yeniden doldurulacak. Yetişkin bir güvercin yılda 12 yavru dünyaya getirebiliyor.

Yem kaplarına koyularak güvercinlere verilecek &quot;doğum kontrol haplarının&quot; etkisi 6 gün sürdüğü için gerektiğinde kaplar yeniden doldurulacak. Yetişkin bir güvercin yılda 12 yavru dünyaya getirebiliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Yem kaplarına koyularak güvercinlere verilecek "doğum kontrol haplarının" etkisi 6 gün sürdüğü için gerektiğinde kaplar yeniden doldurulacak. Yetişkin bir güvercin yılda 12 yavru dünyaya getirebiliyor.

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