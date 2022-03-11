https://tr.sputniknews.com/20220311/abd-baskani-joe-biden-dogrudan-catismaya-girmeyecegiz-rus-ekonomisine-darbe-indirecegiz-1054649779.html
ABD Başkanı Joe Biden: Doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz, Rus ekonomisine darbe indireceğiz
ABD Başkanı Joe Biden: Doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz, Rus ekonomisine darbe indireceğiz
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile 'Ticari ilişkilerin' askıya alındığını belirterek, "Doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz, Rus ekonomisine darbe indireceğiz" dedi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T18:47+0300
2022-03-11T18:47+0300
2022-03-11T19:08+0300
ukrayna krizi
joe biden
rusya
yaptırım
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Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ticaret yapmasının zorlaştırılacağını öne sürerek, "Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" diye konuştu.Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeyeceklerini ifade eden Biden, olası bir Nato-Rus savaşının 3. Dünya Savaşı'na neden olacağını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını da açıkladı.Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini öne süren Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.Kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan 'en ayrıcalıklı ülke' statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.
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ABD Başkanı Joe Biden: Doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz, Rus ekonomisine darbe indireceğiz
18:47 11.03.2022 (güncellendi: 19:08 11.03.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile 'Ticari ilişkilerin' askıya alındığını belirterek, "Doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz, Rus ekonomisine darbe indireceğiz" dedi.
Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ticaret yapmasının zorlaştırılacağını öne sürerek, "Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" diye konuştu.
Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeyeceklerini ifade eden Biden, olası bir Nato-Rus savaşının 3. Dünya Savaşı'na neden olacağını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını da açıkladı.
Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini öne süren Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.
Kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.
Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan 'en ayrıcalıklı ülke' statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.