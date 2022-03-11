https://tr.sputniknews.com/20220311/abd-hazine-bakani-enflasyonun-bu-yil-rahatsiz-edici-duzeyde-yuksek-kalmasini-bekliyor-1054625644.html

ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor

ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna krizi nedeniyle enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T02:22+0300

2022-03-11T02:22+0300

2022-03-11T02:22+0300

dünya

abd

janet yellen

ukrayna krizi

enflasyon

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Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Ukrayna krizine ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.Bu durumun enflasyonu şiddetlendirdiğini aktaran Yellen, yılın ikinci yarısına ilişkin tahminde bulunmakta zorlandığını kaydetti.Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna krizinin daha fazla belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Yellen, savaşın ham petrol ile buğday dahil olmak üzere birçok emtianın fiyatını artırdığını aktardı.Yellen, "Benzin fiyatlarında çok anlamlı bir artış gördük ve tahminime göre gelecek ay Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkisinin daha fazla kanıtını göreceğiz" ifadesini kullandı.Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma ve ABD ekonomisi için 'yumuşak bir iniş' sağlama kabiliyetine güvendiğini aktardı.ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0.8 artarken, yıllık yüzde 7.9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

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abd, janet yellen, ukrayna krizi, enflasyon