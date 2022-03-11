https://tr.sputniknews.com/20220311/abd-hazine-bakani-enflasyonun-bu-yil-rahatsiz-edici-duzeyde-yuksek-kalmasini-bekliyor-1054625644.html
ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor
ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna krizi nedeniyle enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T02:22+0300
2022-03-11T02:22+0300
2022-03-11T02:22+0300
dünya
abd
janet yellen
ukrayna krizi
enflasyon
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Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Ukrayna krizine ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.Bu durumun enflasyonu şiddetlendirdiğini aktaran Yellen, yılın ikinci yarısına ilişkin tahminde bulunmakta zorlandığını kaydetti.Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna krizinin daha fazla belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Yellen, savaşın ham petrol ile buğday dahil olmak üzere birçok emtianın fiyatını artırdığını aktardı.Yellen, "Benzin fiyatlarında çok anlamlı bir artış gördük ve tahminime göre gelecek ay Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkisinin daha fazla kanıtını göreceğiz" ifadesini kullandı.Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma ve ABD ekonomisi için 'yumuşak bir iniş' sağlama kabiliyetine güvendiğini aktardı.ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0.8 artarken, yıllık yüzde 7.9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.
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abd, janet yellen, ukrayna krizi, enflasyon
ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna krizi nedeniyle enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.
Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Ukrayna krizine ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.
Bu durumun enflasyonu şiddetlendirdiğini aktaran Yellen, yılın ikinci yarısına ilişkin tahminde bulunmakta zorlandığını kaydetti.
Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna krizinin daha fazla belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Yellen, savaşın ham petrol ile buğday dahil olmak üzere birçok emtianın fiyatını artırdığını aktardı.
Yellen, "Benzin fiyatlarında çok anlamlı bir artış gördük ve tahminime göre gelecek ay Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkisinin daha fazla kanıtını göreceğiz" ifadesini kullandı.
Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.
Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma ve ABD ekonomisi için 'yumuşak bir iniş' sağlama kabiliyetine güvendiğini aktardı.
ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0.8 artarken, yıllık yüzde 7.9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.