https://tr.sputniknews.com/20220311/abden-google-ve-metaya-goruntulu-reklam-sorusturmasi--1054643751.html

AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T15:45+0300

2022-03-11T15:45+0300

2022-03-11T15:45+0300

dünya

ab

google

meta

facebook

instagram

whatsapp

soruşturma

reklam

display add

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051581714_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_75675739a1581796993277020887e731.jpg

AB Komisyonu, ABD merkezli Google ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın görüntülü reklam (Display add) teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, dijital ortamda birçok yayıncının faaliyetlerini görüntülü reklamcılık gelirleriyle finanse ettiği anımsatıldı. Soruşturmanın, Google ve Meta arasında 2018 yılında yapılan 'Jedi Blue' adlı anlaşma ile ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmanın Google'ın programıyla rekabet eden reklam teknolojisi hizmetlerini dışlama çabası olabileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozabileceği, yayıncıların ve tüketicilerin zararına olabileceği ifade edildi. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab, google, meta, facebook, instagram, whatsapp, soruşturma, reklam, display add