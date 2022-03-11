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https://tr.sputniknews.com/20220311/abden-google-ve-metaya-goruntulu-reklam-sorusturmasi--1054643751.html
AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması
AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması
Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:45+0300
2022-03-11T15:45+0300
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soruşturma
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display add
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AB Komisyonu, ABD merkezli Google ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın görüntülü reklam (Display add) teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, dijital ortamda birçok yayıncının faaliyetlerini görüntülü reklamcılık gelirleriyle finanse ettiği anımsatıldı. Soruşturmanın, Google ve Meta arasında 2018 yılında yapılan 'Jedi Blue' adlı anlaşma ile ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmanın Google'ın programıyla rekabet eden reklam teknolojisi hizmetlerini dışlama çabası olabileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozabileceği, yayıncıların ve tüketicilerin zararına olabileceği ifade edildi. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
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ab, google, meta, facebook, instagram, whatsapp, soruşturma, reklam, display add

AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

15:45 11.03.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Sputnik
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Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.
AB Komisyonu, ABD merkezli Google ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın görüntülü reklam (Display add) teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, dijital ortamda birçok yayıncının faaliyetlerini görüntülü reklamcılık gelirleriyle finanse ettiği anımsatıldı.
Soruşturmanın, Google ve Meta arasında 2018 yılında yapılan 'Jedi Blue' adlı anlaşma ile ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmanın Google'ın programıyla rekabet eden reklam teknolojisi hizmetlerini dışlama çabası olabileceği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu anlaşmanın çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozabileceği, yayıncıların ve tüketicilerin zararına olabileceği ifade edildi.
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
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