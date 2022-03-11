https://tr.sputniknews.com/20220311/adalet-partisi-genel-baskani-oz-tansu-ciller-partinin-basina-gecmeyi-teklif-etti-1054628714.html

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Tansu Çiller partinin başına geçmeyi teklif etti

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Tansu Çiller partinin başına geçmeyi teklif etti

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle siyasete döneceği iddia edilen Tansu Çiller'le arasında geçen görüşmeyi anlattı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T07:29+0300

2022-03-11T07:29+0300

2022-03-11T07:29+0300

politika

tansu çiller

adalet partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1044191468_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1743eaf86b4dbef2abbc06622a666371.jpg

KRT TV canlı yayınına konuk olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, son dönemde aktif siyasete gireceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller ile arasında geçen görüşmeyi anlattı.Vecdet Öz, "Ben ne konuşacağımızı bilmiyordum. Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum. Ekonomik durumu konuştuk, zaten onun uzmanlığı ekonomi. Bu konulardan sonra bizim neler yaptığımızı merak etti, onları aktardım. Sohbet bir anda evrildi ve bana 'Siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi. Tabii aynı partide devam edebiliriz ama anladım ki partinin başına geçmek istiyor, ben bunu kabul edemem." ifadesini kullandı.Sözcü'den Veli Toprak'a da konuşan Öz, "Soru tuhafıma gitti, ‘Bunu ben de parti yönetimi de kabul etmez' dedim. Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz" ifadelerini kullandı. Çiller aynı teklifi DYP'ye de iletti. Ancak Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'den de olumsuz yanıt aldı. Çiller, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açık mesajlar vererek “Siyasete dönmek istediğini” söylemişti. Çiller, “Dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tansu çiller, adalet partisi