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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220301/antalyanin-kemer-ilcesinde-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054344020.html
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deprem, akdeniz, afad

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

11:12 11.03.2022 (güncellendi: 11:15 11.03.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 Mart, 21:04
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