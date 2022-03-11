https://tr.sputniknews.com/20220311/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1054633835.html
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T11:12+0300
2022-03-11T11:12+0300
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türkiye
deprem
akdeniz
afad
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AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220301/antalyanin-kemer-ilcesinde-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054344020.html
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deprem, akdeniz, afad
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
11:12 11.03.2022 (güncellendi: 11:15 11.03.2022) Abone ol
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 olarak ölçüldü.