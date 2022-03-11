https://tr.sputniknews.com/20220311/ali-koctan-13-hakem-ile-ilgili-karara-tepki-tum-ulke-futbolunu-karman-corman-hale-getiren-bir-adim-1054644494.html
Ali Koç'tan 13 hakem ile ilgili karara tepki: Tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım
Ali Koç'tan 13 hakem ile ilgili karara tepki: Tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK), 13 hakemin görevine son verme kararına tepki gösterdi ve "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:55+0300
2022-03-11T15:55+0300
2022-03-11T15:55+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810925_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ab79ef55e88bd3434b183b2d69a96d7.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.Koç, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemin görevine son vermesi kararına sert tepki gösterdi. Koç, "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır" ifadelerini kullandı.Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:
https://tr.sputniknews.com/20220308/13-hakemin-gorevden-alinmasi-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-turk-futbolu-kimlerin-elindedir-1054546483.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044810925_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_612c0f463e35b315e8e8080447dbde93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)
Ali Koç'tan 13 hakem ile ilgili karara tepki: Tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK), 13 hakemin görevine son verme kararına tepki gösterdi ve "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Koç, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemin görevine son vermesi
kararına sert tepki gösterdi. Koç, "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır"
ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:
"Geçen sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız alenen gasp edildi. Fenerbahçe nefreti TFF'nin damarlarına öyle bir sirayet etmiş ki, açıklama yaptığımızda apar topar cevap verip tehdit etme cüretini gösterdiler. Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik. Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."