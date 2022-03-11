https://tr.sputniknews.com/20220311/ali-koctan-13-hakem-ile-ilgili-karara-tepki-tum-ulke-futbolunu-karman-corman-hale-getiren-bir-adim-1054644494.html

Ali Koç'tan 13 hakem ile ilgili karara tepki: Tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım

Ali Koç'tan 13 hakem ile ilgili karara tepki: Tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK), 13 hakemin görevine son verme kararına tepki gösterdi ve "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T15:55+0300

2022-03-11T15:55+0300

2022-03-11T15:55+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

türkiye futbol federasyonu (tff)

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.Koç, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemin görevine son vermesi kararına sert tepki gösterdi. Koç, "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır" ifadelerini kullandı.Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

https://tr.sputniknews.com/20220308/13-hakemin-gorevden-alinmasi-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-turk-futbolu-kimlerin-elindedir-1054546483.html

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fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)