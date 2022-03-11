https://tr.sputniknews.com/20220311/ankarada-toplu-tasima-ucretine-zam-1054654970.html

Ankara'da toplu taşıma ücretine zam

Ankara'da toplu taşıma ücretine zam

Ankara'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eyleminin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T23:17+0300

2022-03-11T23:17+0300

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yaşam

ankara

toplu ulaşım

zam

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4.5 liradan 6.5, öğrenci biniş ücreti de 2.5 liradan 3.5 liraya yükseldi.Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4.25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3.25 liradan 4.5, öğrenci biniş ücreti de 1.75 liradan 2.5 liraya çıkarılmıştı.

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ankara, toplu ulaşım, zam