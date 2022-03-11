https://tr.sputniknews.com/20220311/arkadaslik-teklifini-kabul-etmeyen-kizin-sevgilisine-pompali-tufekle-saldirdi-1054641475.html
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı
Ankara'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine, 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. 4... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T14:46+0300
2022-03-11T14:46+0300
2022-03-11T15:55+0300
türkiye
ankara
kız arkadaş
sevgili
saldırı
gözaltı
teklif
araba
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Ankara'da bir kişi arkadaşlık teklifine kabul etmeyen bir kadının sevgilisine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kadını dövdü. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.Çağatay K.'nin şikayeti üzerine kamera görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/kiz-arkadasi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi--1054609893.html
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ankara, kız arkadaş, sevgili, saldırı, gözaltı, teklif, araba
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı
14:46 11.03.2022 (güncellendi: 15:55 11.03.2022) Abone ol
Ankara'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine, 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da bir kişi arkadaşlık teklifine kabul etmeyen bir kadının sevgilisine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kadını dövdü. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.
Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.
Çağatay K.'nin şikayeti üzerine kamera görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.