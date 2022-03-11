https://tr.sputniknews.com/20220311/arkadaslik-teklifini-kabul-etmeyen-kizin-sevgilisine-pompali-tufekle-saldirdi-1054641475.html

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisine pompalı tüfekle saldırdı

Ankara'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine, 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. 4... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T14:46+0300

2022-03-11T14:46+0300

2022-03-11T15:55+0300

türkiye

ankara

kız arkadaş

sevgili

saldırı

gözaltı

teklif

araba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054641543_26:0:682:369_1920x0_80_0_0_76ebc73b5726a840edcd7dbedc450a8a.jpg

Ankara'da bir kişi arkadaşlık teklifine kabul etmeyen bir kadının sevgilisine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kadını dövdü. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.Çağatay K.'nin şikayeti üzerine kamera görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/kiz-arkadasi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi--1054609893.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, kız arkadaş, sevgili, saldırı, gözaltı, teklif, araba