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Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün başka hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirterek, “Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T12:47+0300
2022-03-11T12:48+0300
türkiye
vahit kirişci
tarım
milli güvenlik kurulu
adana
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Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Kirişci ilk olarak şeref defterini imzaladı.Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, “Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Rusya ve Ukrayna krizine da değinen Kirişci, “Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta erdirmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama bizde kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim” ifadelerini kullandı.
türkiye
adana
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vahit kirişci, tarım, milli güvenlik kurulu, adana

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok

12:47 11.03.2022 (güncellendi: 12:48 11.03.2022)
© İHA / Vahit Kirişci
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© İHA /
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün başka hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirterek, “Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur” dedi.
Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Kirişci ilk olarak şeref defterini imzaladı.
Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, “Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Rusya ve Ukrayna krizine da değinen Kirişci, “Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta erdirmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama bizde kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim” ifadelerini kullandı.
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