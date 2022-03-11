https://tr.sputniknews.com/20220311/bakan-kirisci-gida-guvenliginin-milli-guvenlikten-farki-yoktur-1054636689.html

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün başka hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirterek, “Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T12:47+0300

2022-03-11T12:47+0300

2022-03-11T12:48+0300

türkiye

vahit kirişci

tarım

milli güvenlik kurulu

adana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054636439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d93e687681481fa019738bdfde634d6.jpg

Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Kirişci ilk olarak şeref defterini imzaladı.Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, “Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Rusya ve Ukrayna krizine da değinen Kirişci, “Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta erdirmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama bizde kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vahit kirişci, tarım, milli güvenlik kurulu, adana