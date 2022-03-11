https://tr.sputniknews.com/20220311/bakan-koca-tip-egitimi-tercihindeki-en-kucuk-suphe-bile-beni-derinden-uzmektedir-1054645728.html

Bakan Koca: 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağız. Sağlık camiamıza hayırlı olsun" dedi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T16:39+0300

2022-03-11T16:39+0300

2022-03-11T16:49+0300

türkiye

fahrettin koca

14 mart tıp bayramı

kutlama

doktor

hekim

recep tayyip erdoğan

açıklama

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İstanbul Haydarpaşa’daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı’na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Cebeci, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Sadir Yazıcı ile tıp fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve askeri tıp öğrencileri katıldı.Törende bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sözlerine tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı. Dr. Koca, toplum ve tıp camiası olarak zor günlerden geçildiğine işaret ederek, “2 yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşıyoruz. Salgın, nerede yaşarsa yaşasın, her bir insanımızın iliklerine kadar hissettiği bir tehditti. Fakat bu tehdidi en çok hissedenler, bizler, ölümü göze alarak mücadele veren biz hekimler olduk. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırası kalbimizde. Onları saygıyla yâd ediyorum. Kıymetli hekim adayları, bize gelen insanların dertli, derdinin dermanını bizde arayan insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Seçtiğiniz nadide meslek, size insanlığın ortaya koyduğu en yüksek değerlerin karakter heykeli olma ayrıcalığını sunmaktadır. Bu hakikat emek vermeye, ertesi gün aşılacak zorluklara bugün katlanmaya değer" dedi.'Bi̇r ağabeyi̇ni̇z olarak söylüyorum'“Yarını öngörebildiğine inanan, gündüzünü ve gecesini yarınlarınıza adayan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphe bile beni derinden üzmektedir. Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Ve yine, bilin ki, altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez.Unutmayın ki, zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi, karar olan söz bir sitem olan sözün üstündedir. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin!”'Sağlıkta şi̇ddet ve malprakti̇ste yeni̇ hukuki̇ düzenelemeler geli̇yor'Sağlıkta şiddetin en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Koca, bu konuda Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri yeni hukuki düzenlemeler hakkında da bilgiler verdi ve şunları söyledi:“Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan, şimdi ise salgınla mücadele ciddiyetinde ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün, değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada, hakkımızın hukukumuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu.İtiraf edeyim ki, camiamın mutsuzluğu ve derin kaygısı yaptığım konuşmayı teamüllerin dışına çıkardı. Adalet Bakanımızın ve yüksek yargının sizleri anladığını bilin. Yine bilin ki, adalet anladığında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir. Adalet Bakanımıza göreve gelişinden itibaren gösterdiği kararlılık için sizler adına ve sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.Dün, meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren Malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Gelişmeleri özetleyen cümle Adalet Bakanımıza aittir: ‘Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak.’ Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum ve bu iddiama karşı çıkacak kimse olamayacağını ilave ediyorum. Bir konu daha var. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olması! Bu konuda, aranızda, sorunu bugünkü gibi yaşayan olmayacağını düşünüyorum. Abi ve ablalarınıza kıyasla sorunsuz bir meslek hayatınıza başlayacaksınız.”'Bu pırıl pırıl gözler başka bi̇r hedefe çevri̇lmesi̇n'Bakan Koca, üç şeyi çok önemsediğinin altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı: '10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız'Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon-kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175’i hemşire, 800’ü ebe ve 3 bin 293’ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir" dedi.Açıklamada ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı belirtilerek, "Başvurular 15 Mart 2022- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun" denildi.

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fahrettin koca, 14 mart tıp bayramı, kutlama, doktor, hekim, recep tayyip erdoğan, açıklama