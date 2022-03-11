https://tr.sputniknews.com/20220311/barcelona-futbolcusu-eric-garcia-istanbulda-bizi-neyin-bekledigini-biliyoruz-1054624506.html

Barcelona futbolcusu Eric Garcia: İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz

Barcelona futbolcusu Eric Garcia: İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona sahasında temsilcimiz Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçla ilgili Eric Garcia, "İstanbul'da bizi... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T01:26+0300

2022-03-11T01:26+0300

2022-03-11T01:26+0300

spor

barcelona

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054624566_0:48:940:577_1920x0_80_0_0_36b3a20d495caa9e2740b47d695db2c8.jpg

Galatasaray beraberliğini değerelendiren Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Eric Garcia, "Xavi, bizi Galatasaray konusunda uyarmıştı. Bize 'Galatasaray'ın ligdeki konumu sizi aldatmasın demişti. İkinci yarıda çok daha iyi futbol oynadık. Umarım turu geçeriz. İstanbul'da her şeyimizi vereceğiz. Galatasaray ikinci yarı Napoli gibi oynadı. Bu maçtan dersimizi aldık, Türkiye'ye bu dersle gideceğiz. "İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz." dedi.Pedri ise "Takımlar, Camp Nou'ya defans yapmaya geliyor. Kendi sahamızda daha güçlü olmalıyız. Kazanmaya burada başlamalıyız. Top kullanma konusunda yeterince ritm sağlayamadık. Galatasaray'ın iyi baskı yapan bir takım olduğunu biliyorduk. Hücumda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barcelona, galatasaray