https://tr.sputniknews.com/20220311/barcelona-futbolcusu-eric-garcia-istanbulda-bizi-neyin-bekledigini-biliyoruz-1054624506.html
Barcelona futbolcusu Eric Garcia: İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz
Barcelona futbolcusu Eric Garcia: İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona sahasında temsilcimiz Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçla ilgili Eric Garcia, "İstanbul'da bizi... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T01:26+0300
2022-03-11T01:26+0300
2022-03-11T01:26+0300
spor
barcelona
galatasaray
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Galatasaray beraberliğini değerelendiren Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Eric Garcia, "Xavi, bizi Galatasaray konusunda uyarmıştı. Bize 'Galatasaray'ın ligdeki konumu sizi aldatmasın demişti. İkinci yarıda çok daha iyi futbol oynadık. Umarım turu geçeriz. İstanbul'da her şeyimizi vereceğiz. Galatasaray ikinci yarı Napoli gibi oynadı. Bu maçtan dersimizi aldık, Türkiye'ye bu dersle gideceğiz. "İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz." dedi.Pedri ise "Takımlar, Camp Nou'ya defans yapmaya geliyor. Kendi sahamızda daha güçlü olmalıyız. Kazanmaya burada başlamalıyız. Top kullanma konusunda yeterince ritm sağlayamadık. Galatasaray'ın iyi baskı yapan bir takım olduğunu biliyorduk. Hücumda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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barcelona, galatasaray
Barcelona futbolcusu Eric Garcia: İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona sahasında temsilcimiz Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçla ilgili Eric Garcia, "İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz" dedi.
Galatasaray beraberliğini değerelendiren Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Eric Garcia, "Xavi, bizi Galatasaray konusunda uyarmıştı. Bize 'Galatasaray'ın ligdeki konumu sizi aldatmasın demişti. İkinci yarıda çok daha iyi futbol oynadık. Umarım turu geçeriz. İstanbul'da her şeyimizi vereceğiz. Galatasaray ikinci yarı Napoli gibi oynadı. Bu maçtan dersimizi aldık, Türkiye'ye bu dersle gideceğiz. "İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz." dedi.
Pedri ise "Takımlar, Camp Nou'ya defans yapmaya geliyor. Kendi sahamızda daha güçlü olmalıyız. Kazanmaya burada başlamalıyız. Top kullanma konusunda yeterince ritm sağlayamadık. Galatasaray'ın iyi baskı yapan bir takım olduğunu biliyorduk. Hücumda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.