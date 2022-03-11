https://tr.sputniknews.com/20220311/beklenen-yogun-kar-yagisindan-dolayi-sabiha-gokcende-yarin-ucuslar-yuzde-30-oraninda-azaltilacak-1054651975.html

Beklenen yoğun kar yağışından dolayı Sabiha Gökçen'de uçuşlar, yarın yüzde 30 oranında azaltılacak

Beklenen yoğun kar yağışından dolayı Sabiha Gökçen'de uçuşlar, yarın yüzde 30 oranında azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T20:26+0300

2022-03-11T20:26+0300

2022-03-11T20:49+0300

türkiye

sabiha gökçen

istanbul

sabiha gökçen havaalanı

uçuş

kar yağışı

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Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havaalanı

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sabiha gökçen, istanbul, sabiha gökçen havaalanı, uçuş, kar yağışı