https://tr.sputniknews.com/20220311/beklenen-yogun-kar-yagisindan-dolayi-sabiha-gokcende-yarin-ucuslar-yuzde-30-oraninda-azaltilacak-1054651975.html
Beklenen yoğun kar yağışından dolayı Sabiha Gökçen'de uçuşlar, yarın yüzde 30 oranında azaltılacak
Beklenen yoğun kar yağışından dolayı Sabiha Gökçen'de uçuşlar, yarın yüzde 30 oranında azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T20:26+0300
2022-03-11T20:26+0300
2022-03-11T20:49+0300
türkiye
sabiha gökçen
istanbul
sabiha gökçen havaalanı
uçuş
kar yağışı
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Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
türkiye
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sabiha gökçen havaalanı
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sabiha gökçen, istanbul, sabiha gökçen havaalanı, uçuş, kar yağışı
Beklenen yoğun kar yağışından dolayı Sabiha Gökçen'de uçuşlar, yarın yüzde 30 oranında azaltılacak
20:26 11.03.2022 (güncellendi: 20:49 11.03.2022) Abone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.
Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.
Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.