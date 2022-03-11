https://tr.sputniknews.com/20220311/canakkale-bogazinda-bir-gemi-karaya-oturdu-1054631175.html

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Komor Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Çift yönlü trafiğe kapatılan boğazdaki geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:58+0300

2022-03-11T09:58+0300

2022-03-11T09:58+0300

türkiye

çanakkale

gemi

kara

kurtarma

sahil

komor adaları

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Romanya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 142 metre boyundaki 5 bin 334 grostonluk 'Kapıtan Shyrıagın' isimli Komor Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.Mısır yüklü geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.'Kapıtan Shyrıagın' gemisinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.Çanakkale Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.Römorkörlere halatlarla bağlanan geminin açığa çekilmesine çalışılıyor.

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türkiye

çanakkale

kara

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çanakkale, gemi, kara, kurtarma, sahil, komor adaları