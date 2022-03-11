https://tr.sputniknews.com/20220311/canakkale-bogazinda-bir-gemi-karaya-oturdu-1054631175.html
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
Komor Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Çift yönlü trafiğe kapatılan boğazdaki geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:58+0300
2022-03-11T09:58+0300
2022-03-11T09:58+0300
türkiye
çanakkale
gemi
kara
kurtarma
sahil
komor adaları
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Romanya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 142 metre boyundaki 5 bin 334 grostonluk 'Kapıtan Shyrıagın' isimli Komor Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.Mısır yüklü geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.'Kapıtan Shyrıagın' gemisinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.Çanakkale Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.Römorkörlere halatlarla bağlanan geminin açığa çekilmesine çalışılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kar-yagisi-gece-saatlerinde-etkisini-artirdi-1054628615.html
türkiye
çanakkale
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çanakkale, gemi, kara, kurtarma, sahil, komor adaları
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
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Komor Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Çift yönlü trafiğe kapatılan boğazdaki geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Romanya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 142 metre boyundaki 5 bin 334 grostonluk 'Kapıtan Shyrıagın' isimli Komor Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.
Mısır yüklü geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.
'Kapıtan Shyrıagın' gemisinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Çanakkale Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Römorkörlere halatlarla bağlanan geminin açığa çekilmesine çalışılıyor.