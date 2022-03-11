https://tr.sputniknews.com/20220311/cari-acik-ocak-ayinda-711-milyar-dolar-oldu-1054631459.html

Cari açık Ocak ayında 7.11 milyar dolar oldu

Cari açık Ocak ayında 7.11 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta cari açık 5.33 milyon artışla 7.11... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T10:05+0300

2022-03-11T10:05+0300

2022-03-11T10:23+0300

ekonomi

cari açık

sanayi üretim endeksi

sanayi üretim endeksi

merkez bankası

türkiye

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 20 milyar 223 milyon dolar oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara çıkması etkili oldu.Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 891 milyon dolar artışla 1 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolara geriledi.Geçen yılın ocak ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu yılın aynı ayında 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.Ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, aralık ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 841 milyon dolardan 3 milyar 837 milyon dolara revize edildi.Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 90.9 arttıTakvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 90,9 yükseldi.Sanayi ve inşaat endeksleriSanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 106,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ocakta, bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 62,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 11,3 yükseliş gerçekleşti.Ticaret ve hizmet endeksleriTakvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 değer kazandı.Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,9 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,9 artış kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220307/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesaplarina-yenileme-imkani-getirdi-1054483578.html

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cari açık, sanayi üretim endeksi, sanayi üretim endeksi, merkez bankası, türkiye