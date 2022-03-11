Che Guevara'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran, hayatını kaybetti
03:00 11.03.2022 (güncellendi: 03:16 11.03.2022)
© AFP 2022 / Marc HuttenÖldürüldükten sonra Che
© AFP 2022 / Marc Hutten
Küba devriminin önderlerinden, Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara'yı öldüren silahın tetiğini çeken asker olarak adı tarihe kazınan Mario Teran'ın uzun bir hastalık döneminin ardından öldüğü açıklandı.
1967 yılında Bolivya'da Che'yi yakalayan grubun başındaki emekli General Gary Prado'nun infaz emri vermesinin ardından bölüğün çavuşu olan Mario Teran'a infaz görevi verilmişti.
1967 yılında Bolivya askerleri, Che Guevera'yı yaralı halde yakaladı. İnfaz görevi verilen Teran o günü "Hayatımın en kötü anıydı" diye anlatmıştı.
Che Guevera 14 Haziran 1928 tarihinde Arjantin Rosario'da dünyaya geldi. Che, tıp eğitimi aldığı esnada arkadaşı Albetro Granadas ile Latin Amerika'da motosiklet turuna çıktı.
1967 yılında Bolivya askerleri, Che Guevera'yı yaralı halde yakaladı. İnfaz görevi verilen Teran o günü "Hayatımın en kötü anıydı" diye anlatmıştı.
Che Guevera 14 Haziran 1928 tarihinde Arjantin Rosario'da dünyaya geldi. Che, tıp eğitimi aldığı esnada arkadaşı Albetro Granadas ile Latin Amerika'da motosiklet turuna çıktı.
Bolivian soldier Mario Teran, Che Guevara's killer, has died.— Kawsachun News (@KawsachunNews) March 10, 2022
In August 2006, Cuban doctors cured him of cataract blindness as part of the free treatment they provided to millions of Bolivians. pic.twitter.com/BEypaeSesB
Che Guevera 14 Haziran 1928 tarihinde Arjantin Rosario'da dünyaya geldi. Che, tıp eğitimi aldığı esnada arkadaşı Albetro Granadas ile Latin Amerika'da motosiklet turuna çıktı.
Yolculuğu esnasında Che, sosyalist fikirlerle tanıştı. Önce Guatemala'da devrimci faaliyetler içerisinde bulunan Che, Guatemala'dan Meksika'ya geçtiğinde ise o esnada sürgünde bulunan Fidel Castro ve arkadaşlarıyla tanışarak Küba Devrimi'ne dahil oldu.
Yolculuğu esnasında Che, sosyalist fikirlerle tanıştı. Önce Guatemala'da devrimci faaliyetler içerisinde bulunan Che, Guatemala'dan Meksika'ya geçtiğinde ise o esnada sürgünde bulunan Fidel Castro ve arkadaşlarıyla tanışarak Küba Devrimi'ne dahil oldu.
Daha sonra Granma gemisiyle Küba'ya giden Che, Küba devriminin önderlerinden biri haline geldi. Devrimden sonra Küba'da La Cabana Kalesi Komutanlığı, Milli Tarım Reformu Enstitüsü Başkanlığı, Küba Milli Bankası, Sanayi Bakanlığı gibi çeşitli görevler alan Che, sonraları ‘devrimin diğer ülkelere yayılması gerektiği' düşüncesiyle Küba'dan ayrılma hazırlıklarına başladı.
İlk olarak Kongo'ya giden Che, burada yaşanan başarısızlık sebebiyle, öldürüleceği yer olan Bolivya'ya geçti. Bolivya'da da çeşitli başarısızlıklarla karşılaşan Che, 9 Ekim 1967'de CIA ve Amerikan Ordusu'na bağlı Özel Harekat Birlikleri tarafından yakalanarak yargısız infaz sonucu öldürüldü.
Che'nin, öldürülmeden kısa süre önce, kendisini öldürmek için görevlendirilen Bolivyalı askere söylediği "Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın" ifadeleri, onun son sözleri oldu.
İlk olarak Kongo'ya giden Che, burada yaşanan başarısızlık sebebiyle, öldürüleceği yer olan Bolivya'ya geçti. Bolivya'da da çeşitli başarısızlıklarla karşılaşan Che, 9 Ekim 1967'de CIA ve Amerikan Ordusu'na bağlı Özel Harekat Birlikleri tarafından yakalanarak yargısız infaz sonucu öldürüldü.
Che'nin, öldürülmeden kısa süre önce, kendisini öldürmek için görevlendirilen Bolivyalı askere söylediği "Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın" ifadeleri, onun son sözleri oldu.
Ölümünden sonra, Che'nin bedeni Küba'ya teslim edilmedi ve elleri kesilerek bilinmeyen bir yere gömüldü. Ancak, 1997 yılında, Guevara'nın bedeninden kalanlar Vallegrande yakınındaki bir uçak pistinin altından çıkarıldı ve yapılan DNA testinin ardından Küba'ya teslim edildi.
Che'nin cenazesi ise, 17 Ekim 1997'de Santa Clara'da özel olarak hazırlanmış anıt mezara askeri törenle gömüldü.
Che'nin cenazesi ise, 17 Ekim 1997'de Santa Clara'da özel olarak hazırlanmış anıt mezara askeri törenle gömüldü.