https://tr.sputniknews.com/20220311/ciftcilere-589-milyon-liralik-tarimsal-destek-odemeleri-basladi-1054651106.html
Çiftçilere, 58.9 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı
Çiftçilere, 58.9 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T19:44+0300
2022-03-11T19:44+0300
2022-03-11T19:44+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
destek
ödeme
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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
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tarım ve orman bakanlığı, destek, ödeme
Çiftçilere, 58.9 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.