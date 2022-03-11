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Çin'de 9 milyon nüfuslu kent, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinada
Çin'de 9 milyon nüfuslu kent, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinada
Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çangçun'da karantina ilan edildi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T13:52+0300
2022-03-11T13:52+0300
çin
koronavirüs
koronavirüs
karantina
çangçun
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehirdeki tüm vatandaşlara evlerinde kalmaları ve üç tur Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, şehirde toplu testlerin uygulanma sürecinde tüm ulaşımın durdurulacağı ve zorunlu ihtiyaçları sağlayanlar dışındaki tüm işletmelerin kapatılacağı belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 397'si yurt içi kaynaklı 555 Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı 121 vakanın görüldüğü Şandong ve 98 vaka ile Cilin eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu. Cilin'deki vakaların 93'ü eyaletle aynı adı taşıyan eski merkez Cilin şehrinde, 3'ü Yanbien Kore Özerk Vilayeti'nde, 2'si ise karantina ilan edilen Çançung kentinde görüldü. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 112 bin 940 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
çin
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çin, koronavirüs, karantina, çangçun

Çin'de 9 milyon nüfuslu kent, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinada

13:52 11.03.2022
© REUTERS / ALY SONGÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çangçun'da karantina ilan edildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehirdeki tüm vatandaşlara evlerinde kalmaları ve üç tur Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, şehirde toplu testlerin uygulanma sürecinde tüm ulaşımın durdurulacağı ve zorunlu ihtiyaçları sağlayanlar dışındaki tüm işletmelerin kapatılacağı belirtildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 397'si yurt içi kaynaklı 555 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 121 vakanın görüldüğü Şandong ve 98 vaka ile Cilin eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu. Cilin'deki vakaların 93'ü eyaletle aynı adı taşıyan eski merkez Cilin şehrinde, 3'ü Yanbien Kore Özerk Vilayeti'nde, 2'si ise karantina ilan edilen Çançung kentinde görüldü.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 112 bin 940 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
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