Erdoğan: Rusya ve Ukrayna temasının burada gerçekleşmesi forumun başarıya ulaştığının göstergesi
15:03 11.03.2022 (güncellendi: 15:51 11.03.2022)
© Sputnik / Turan SalcıCumhurbaşkanı Erdoğan
© Sputnik / Turan Salcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna temasının burada gerçekleşmesi Antalya Forumu'nun başarıya ulaştığının göstergesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gençlerin foruma ilgisini memnuniyetle takip ediyorum.
Ekonomi büyürken, birileri zenginleşirken yanı başımızda çocuklar açlıktan ölüyor.
Rusya ve Ukrayna temasının burada gerçekleşmesi Antalya Forumu'nun başarıya ulaştığının göstergesidir.
Bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesidir. Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Kırım ile ilgili tutumumuzu açıkça dile getirdik. Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile yaptığımız görüşmelerde bu meseleyi hem gündemde tuttuk. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyor.
Gelinen aşamada yangında körükle gitmenin kimseye faydası olmaz. Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken, leke sürecek adımlardan imtina edilmeli. Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez.
25-30'a yakın lider ile görüştüm. Yaptığımız tüm görüşmelerde, çözüm tekliflerimizi muhataplarımızla paylaşacağız. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.
Daha adil bir dünya için Birleşmiş Milletler sisteminin reforme edilmesi şart. Yapısal sorunların üstü örtülmeye çalışılıyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor https://t.co/NUrKe6mZS2— AA Canlı (@AACanli) March 11, 2022