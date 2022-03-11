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D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı nedeniyle her iki yönlü trafiğe kapatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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bolu, bolu dağı

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

21:15 11.03.2022 (güncellendi: 21:16 11.03.2022)
© AABolu Dağı
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı nedeniyle her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
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