https://tr.sputniknews.com/20220311/d-100-karayolu-bolu-dagi-kesimi-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-ulasima-kapatildi--1054652703.html
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı nedeniyle her iki yönlü trafiğe kapatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T21:15+0300
2022-03-11T21:15+0300
2022-03-11T21:16+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054547331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3d501a7052bbd71aaa37a82d3d12a17.jpg
türkiye
bolu
bolu dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054547331_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da887f43e42c94cf0bfeec8de5b213c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu, bolu dağı
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
21:15 11.03.2022 (güncellendi: 21:16 11.03.2022) Abone ol
D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesimi, yoğun kar yağışı nedeniyle her iki yönlü trafiğe kapatıldı.