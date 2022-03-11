https://tr.sputniknews.com/20220311/diyarbakir-ticaret-odasi-yoneticisi-il-kilicdaroglunun-ziyareti-onemli-ama-resim-tamamlanmadi-1054623769.html

Diyarbakır Ticaret Odası yöneticisi İl: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti önemli ama resim tamamlanmadı

Diyarbakır Ticaret Odası yöneticisi İl: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti önemli ama resim tamamlanmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır'daki 'Helalleşme buluşmaları' programı kapsamında kente geldi. Kahvaltıda bir araya geldiği 11 kadından... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T00:41+0300

2022-03-11T00:41+0300

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akşam postasi

kemal kılıçdaroğlu

diyarbakır

helallik

chp

ittifak

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ‘helalleşme’ görüşmeleri yaptı. Kahvaltıda bir araya geldiği 11 kadından biri olan Daiyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Nevin İl Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na o görüşmede yaşananları anlattı. İl, “Kürtler şu an temkinli ve bu geziye de temkinli yaklaşıyorlar. Görüşmeler olsa bile resim tamamlanmamıştır. Gerçekten bir muhalefet oluşacak ve Kürtler dışarıda tutulacaksa Kürtler bir partiden ibaret değillerdir onlar da kanaatlerini kullanıp bunu seçim sandığına taşıyacaklardır” dedi.İşte Nevin İl’in açıklamalarından satırbaşları:'Sabırla dinledi notlarını aldı'“Kendisine düşüncelerimizi ilettik ve CHP’nin Kürt meselesi konusunda daha cesaretli politikalarla kamuoyuna çıkması gerektiğini dile getirdik çünkü bütün siyasi aktörleri çok ilgilendiren bir meseledir. Eskiden Kürt sorunu derdik ama bence Kürt sorunu yok, Kürtlerin çözülemeyen bir meselesi var. Ortada hak hukuk meselesi var. Biz bunları dile getirirken cesaretlice çözüm önerileri konusunda adım atılması gerektiğini her defasında dile getiriyoruz. Bence CHP de bu sorunun çok farkında ve bununla ilgili atılacak adımlar konusunda da bütün kesimlerle görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizleri sabırla dinledi, notlarını aldı. Türkiye’de güçlü bir iktidar olabilmenin yolu, Türkiye’de Kürt meselesinin masaya yatırılıp nihai sonuçlandırılmasından geçmektedir çünkü artık belediyelerde ya da seçim sonuçlarında yaşadığımız yapılan uygulamalar insan yanıyla ilgili artık. Demokratik seçim sonrası iktidarın seçilmiş kişiyi görevden almalarını doğru bulmuyoruz.”'Kürtler dışarıda kaldı algısı yıkılmalı'

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2022

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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kemal kılıçdaroğlu, diyarbakır, helallik, chp, ittifak