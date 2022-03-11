Diyarbakır Ticaret Odası yöneticisi İl: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti önemli ama resim tamamlanmadı
00:41 11.03.2022 (güncellendi: 00:45 11.03.2022)
Akşam Postası
CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır'daki 'Helalleşme buluşmaları' programı kapsamında kente geldi. Kahvaltıda bir araya geldiği 11 kadından biri olan Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Nevin İl, Kürtlerin şu aşamda temkinli davrandıklarının belirterek "Görüşmeler olsa bile resim tamamlanmamıştır" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ‘helalleşme’ görüşmeleri yaptı. Kahvaltıda bir araya geldiği 11 kadından biri olan Daiyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Nevin İl Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na o görüşmede yaşananları anlattı. İl, “Kürtler şu an temkinli ve bu geziye de temkinli yaklaşıyorlar. Görüşmeler olsa bile resim tamamlanmamıştır. Gerçekten bir muhalefet oluşacak ve Kürtler dışarıda tutulacaksa Kürtler bir partiden ibaret değillerdir onlar da kanaatlerini kullanıp bunu seçim sandığına taşıyacaklardır” dedi.
İşte Nevin İl’in açıklamalarından satırbaşları:
“Türkiye’deki siyasi atmosferin her hareketinden bölgemiz ciddi anlamda etkilenmekte. Seçim sonrası yaşananlar demokrasi anlamında Türkiye açısından yaralayıcı bir süreçti. Buradaki her bir adım bizim ticaretimizi de sosyal yaşamımızı da etkiliyor. Bu açıdan bu tür çalışmaları da bu tür ziyaretleri de önemli bulmakla beraber bunun sonuçlarının nasıl yansıyacağıyla ilgili de konunun takipçisiyiz. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini çok önemsiyoruz çünkü Türkiye giderek bir seçim sürecine giriyor ve bu noktada da CHP iktidardaki en büyük muhalefetten biri ve muhalefetin iktidara gelmesi durumunda bölge politikalarında atacaklarında atacakları adımlar bizi çok ilgilendiriyor.”
'Sabırla dinledi notlarını aldı'
“Kendisine düşüncelerimizi ilettik ve CHP’nin Kürt meselesi konusunda daha cesaretli politikalarla kamuoyuna çıkması gerektiğini dile getirdik çünkü bütün siyasi aktörleri çok ilgilendiren bir meseledir. Eskiden Kürt sorunu derdik ama bence Kürt sorunu yok, Kürtlerin çözülemeyen bir meselesi var. Ortada hak hukuk meselesi var. Biz bunları dile getirirken cesaretlice çözüm önerileri konusunda adım atılması gerektiğini her defasında dile getiriyoruz. Bence CHP de bu sorunun çok farkında ve bununla ilgili atılacak adımlar konusunda da bütün kesimlerle görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizleri sabırla dinledi, notlarını aldı. Türkiye’de güçlü bir iktidar olabilmenin yolu, Türkiye’de Kürt meselesinin masaya yatırılıp nihai sonuçlandırılmasından geçmektedir çünkü artık belediyelerde ya da seçim sonuçlarında yaşadığımız yapılan uygulamalar insan yanıyla ilgili artık. Demokratik seçim sonrası iktidarın seçilmiş kişiyi görevden almalarını doğru bulmuyoruz.”
'Kürtler dışarıda kaldı algısı yıkılmalı'
Kentin umudu tam anlamıyla buraya bağlı değil tabi ki ama iktidarda olan partiyle, muhalefette de olan 6 partinin duruşu 'Kürtler de dışarıda kalmış' algısı da yarattı. Kürtler şuan temkinli ve bu geziye de temkinli yaklaşıyorlar. Kamuoyuna mutlaka bir açıklama yapılacaktır. Görüşmeler olsa bile resim tamamlanmamıştır. Gerçekten bir muhalefet oluşacak ve Kürtler dışarıda tutulacaksa Kürtler bir partiden ibaret değillerdir onlar da kanaatlerini kullanıp bunu seçim sandığına taşıyacaklardır. Bizim dileğimiz demokratik süreçlerin Kürtler açısından da değerlendirilip açılacak kucağın Kürtlere de açılması gerektiğini düşünüyoruz. Sermaye güvenilir toprakları ister, gerilimi istemez. Bu açıdan da demokrasi olmazsa olmazdır demokratikleşme.