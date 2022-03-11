https://tr.sputniknews.com/20220311/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054629986.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.92 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.46 liradan başladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:16+0300
2022-03-11T09:16+0300
2022-03-11T09:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
türk lirası
çeyrek altın
yarım gram altın
gram altın
euro
euro/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Dolar kuru haftanın son gününe 14.90 TL seviyelerinde başladı. Antalya'da gerçekleşen forumda Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmelerin ardından petrol ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi.Euro ise bugüne 16.46 TL'den başladı.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın, 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.543 liradan, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.Altının onsu 1.985 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054588032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, altın, türk lirası, çeyrek altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar güne 14.92 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.46 liradan başladı.
Dolar kuru haftanın son gününe 14.90 TL seviyelerinde başladı. Antalya'da gerçekleşen forumda Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmelerin ardından petrol ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Euro ise bugüne 16.46 TL'den başladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın, 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.543 liradan, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.
Altının onsu 1.985 dolardan işlem görüyor.