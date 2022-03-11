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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220311/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054629986.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.92 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.46 liradan başladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:16+0300
2022-03-11T09:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
türk lirası
çeyrek altın
yarım gram altın
gram altın
euro
euro/tl
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Dolar kuru haftanın son gününe 14.90 TL seviyelerinde başladı. Antalya'da gerçekleşen forumda Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmelerin ardından petrol ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi.Euro ise bugüne 16.46 TL'den başladı.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın, 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.543 liradan, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.Altının onsu 1.985 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054588032.html
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dolar, dolar/tl, altın, türk lirası, çeyrek altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:16 11.03.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar güne 14.92 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.46 liradan başladı.
Dolar kuru haftanın son gününe 14.90 TL seviyelerinde başladı. Antalya'da gerçekleşen forumda Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmelerin ardından petrol ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Euro ise bugüne 16.46 TL'den başladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.543 liradan, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.
Altının onsu 1.985 dolardan işlem görüyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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