https://tr.sputniknews.com/20220311/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054629986.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.92 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.46 liradan başladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:16+0300

2022-03-11T09:16+0300

2022-03-11T09:16+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

altın

türk lirası

çeyrek altın

yarım gram altın

gram altın

euro

euro/tl

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Dolar kuru haftanın son gününe 14.90 TL seviyelerinde başladı. Antalya'da gerçekleşen forumda Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmelerin ardından petrol ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi.Euro ise bugüne 16.46 TL'den başladı.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın, 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.543 liradan, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.Altının onsu 1.985 dolardan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054588032.html

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