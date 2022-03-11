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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/donbass-operasyonunda-16-gun-rusya-ukrayna-1054627790.html
CANLI BLOG | Kanada, Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını yasaklıyor
CANLI BLOG | Kanada, Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını yasaklıyor
Donbass operasyonunda 16. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı gidişata dair son bilgileri paylaştı. Macaristan Başbakanı, AB'nin Rus gazı veya petrolüne... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T06:26+0300
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ukrayna krizi
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Petrol - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Kanada, Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını yasaklıyor

06:26 11.03.2022 (güncellendi: 16:09 11.03.2022)
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Donbass operasyonunda 16. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı gidişata dair son bilgileri paylaştı. Macaristan Başbakanı, AB'nin Rus gazı veya petrolüne yasak getirmeyeceğini açıkladı. AB, Ukrayna'ya üyelik statüsü verilmesinde de anlaşamadı. Kanada ise Abramoviç ve Rus petrol ürünlerine yasak getirdi.
Rus Dışişleri, yaptırımların Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indireceğini söyledi. Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları nedeniyle BMGK'yı toplantıya çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy ise "Topraklarımızda kimyasal silah geliştirilmiyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisine ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, ortaya çıkan problemlerin her birini aşacaklarını söyledi ve “Vatandaşlarımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar” dedi.
İhracatı geçici olarak yasaklanan ürünleri belirleyen Rusya, yolcu uçakları için Türkiye’den yedek parça satın almayı değerlendirecek.
Öte yandan, Reuters haber ajansı Facebook'un, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' dahil Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin vereceğini açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
Ukrayna krizi
Rus Dışişleri: Yaptırımlar, Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indirecek
Dün, 17:20
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:15 11.03.2022
Orta Afrika Cumhuriyeti'nden gönüllüler, Ukrayna'daki operasyona katılmaya hazır olduklarını açıkladı
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı oluşumların militanları internette yayınladıkları videoyla radikallere karşı mücadelede gönüllü olarak Ukrayna'daki Rus özel operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu.
Gönüllülerden biri, “Bizler, Orta Afrika Kuvvetleri, Afrika Ulusal Kuvvetleri, Orta Afrika Cumhuriyeti, Orta Afrika Ulusal Ordusu’ndan gönüllüler olarak Rus kardeşlerimize yardım etmeye hazırız. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonuna katılmaya hazırız. Rusya bizden Ukrayna'ya gitmemizi isterse, tüm kararlılığımızla gideriz. Bizi yıldıramayan NATO ülkelerine karşı Rusların mücadelesine yardım edeceğiz. Savaşmaya hazırız çünkü Rusya ülkemizdeki savaşta bize yardım etti ve kazandık. Rusya'nın Ukrayna'da daha iyi savaşmasına yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, farklı ülkelerden çok sayıda gönüllünün Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin kurtuluş hareketine destek vermek için Ukrayna’daki operasyonlara katılmak istediklerini, en fazla başvurunun Orta Doğu ülkelerinden geldiğini ve bu sayının yaklaşık 16 bin olduğunu belirtmişti.
16:09 11.03.2022
Olası Çin saldırısına karşı diken üstündeki Tayvan'da düzenlenen askeri tatbikatlar sırasında Taichung bölgesinde M60 tankları süren askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
DÜNYA
Tayvan hükümeti sözbirliği etti: Ukrayna'dan ders çıkardık, ona göre hazırlık yapıyoruz
15:47
15:54 11.03.2022
Rus milletvekili Slutskiy: Rusya’nın en yakın zamanda Avrupa Konseyi'nden çekilme prosedürüne başlaması gerekiyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın en yakın zamanda Avrupa Konseyi'nden çekilme prosedürlerine başlaması gerektiğini söyledi.
Slutskiy, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün Rusya'nın bu yıl Avrupa Konseyi'nden çekilmesi ve ilgili devlet içi prosedürlerin uygulanmasının en yakın zamanda başlaması konusunda net bir kollektif görüşe sahip olmamız gerekiyor” dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilmesinin konseyin tüm kurumlarından da çekilmesi anlamına geleceğini belirtmişti.
15:54 11.03.2022
Lukaşenko: Batı'nın yaptırımlarına 'düşmanlara inat' dayanacağız
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara 'düşmanlara inat' dayanacaklarını belirtti.
Lukaşenko'nun faaliyetlerini takip eden gazetecilere ait 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabında yayınlanan videoda, Rossiya 1 televizyonu muhabirinin Belarus liderine "Yaptırımlara dayanacak mısınız?" diye sorduğu görüldü.
Lukaşenko, muhabirin bu sorusuna "Hem de nasıl dayanacağız. Düşmanlara inat!" yanıtını verdi.
15:50 11.03.2022
Rusya Başsavcılığı, Instagram hesabını kapattı
Rusya Başsavcılığı, askeri personel de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı şiddet çağrılarının yayınlanmasına göz yumulması nedeniyle Instagram’daki çalışmalarını durdurduğunu duyurdu.
15:24 11.03.2022
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Almanya Futbol Federasyonu, eski Başbakan Schröder'in onursal üyeliğini iptal etti
15:24
15:18 11.03.2022
İsviçre, Rusya'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı seyahat uyarısında, Rusya'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
14:57 11.03.2022
Kanada'dan Rus iş insanı Roman Abramoviç'e yaptırım
Kanada hükümeti Ottawa'nın Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Ella Pamfilova, iş insanı Alişer Usmanov, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'e mahkumiyet veren yargıç Yelene Morozova ve Navalnıy'ı gözaltına alan emniyet amiri İgor Yançuk'a da yaptırım uygulandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, ülkedeki limanlara Rusya'dan petrol alımı ithalatının yasaklandığı kaydedildi.
14:43 11.03.2022
14:35 11.03.2022
14:29 11.03.2022
Aleksandr Luşakenko- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:29
14:23 11.03.2022
Antalya'da üçlü zirve - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı: 'Türkiye'nin gurur masasıdır'
14:18
14:19 11.03.2022
İngiltere'den, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan karar lehine oy kullanan Duma milletvekillerine yaptırım
İngiliz yönetimi, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması lehine oy kullanan 386 milletvekiline yaptırım uyguladı.
Karar doğrultusunda sözgelimi vekillere seyahat yasağı verilecek ve İngiltere'deki mal varlıkları dondurulacak.
13:59 11.03.2022
Almanya İçişleri: Şimdiye kadar Ukrayna'dan 109 binden fazla sığınmacı geldi
Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana ülkeye 109 binden fazla Ukraynalı sığınmacının geldiği belirtildi.
Ayrıca Ukrayna'ya giden aşırıcıların çoğunun Almanya'ya geri döndüğü açıklandı.
13:57 11.03.2022
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Meta, Ruslara karşı şiddet çağrılarını engellemezse tedbir alırız
13:35
13:46 11.03.2022
Lugansk Dışişleri: Aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyeleri, 'toplama kampında' sabotaj planları yapıp yalan haber üretiyordu
Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Soroka, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu'nun gizli cezaevinin bulunduğu Lugansk'ın Polovinkino köyünde Donbass'ta sabotaj planları yapan ve yalan haber üretimiyle uğraşan bir birim bulunduğunu söyledi.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'ndaki yuvarlak masa toplantısında konuşan Soroka, 'toplama kampı' olarak nitelediği gizli cezaeviyle ilgili, "Polovinkino köyünde tespit ettiğimiz toplama kampında birkaç yıldır kişinin tutulmadığını gördük. Ancak orada bulduğumuz belgelerin niteliğine göre, tabur üyelerinin nasıl gittiklerine ve neler bıraktıklarına bakıldığında, binada yalan haber üretimiyle uğraşan bir enformasyon birimi bulunduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Binada çok sayıda detaylı Donetsk ve Lugansk haritası bulunduğuna da işaret eden Soroka, orada birtakım sabotaj planlarının yapıldığının anlaşıldığını vurguladı.
13:26 11.03.2022
Rus şefler, McDonald’s’ın yerini alacak zincir restoranlar için yerli menü oluşturmaya hazır
McDonald’s’ın Rusya’daki restoranlarını kapatma kararının ardından, Rusya Ulusal Mutfak Birliği Başkanı Anna Jukova, kuruma üye şeflerin bu restoranların yerini alabilecek yemek zincirlerinde kullanılmak üzere geleneksel Rus tarifleri ile menü geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Jukova, uzmanların son yıllarda geleneksel Rus mutfağının araştırılması ve yaygın hale getirilmesi konusuna büyük dikkat verdiğini, bu nedenle birçok tarifin sadece üzerinden geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Jukova, “Bu süreçte Rusya Otelciler ve Restoranlar Federasyonu ve Rusya Gastronomi Haritası Projesi, bu süreçte aktif şekilde yer aldı, onların da menü oluşturulması konusuna dahil edilmesi planlanıyor” dedi.
Jukova, Rus fast food restoran zincirlerinin, sevilen geleneksel hamur işleri, krepleri, Rus atıştırmalık ve salatalarını, yerli ürünlerden modern yorumlanmış sıcak yemeklerin sunabileceğini belirtti.
Jukova’ya göre, hamburgerlerin yerini, ortadan kesilip içinin isteğe göre doldurulabileceği çöreklerin, kolanın yerini de bitkisel limonataların alabileceğini ifade etti.
13:04 11.03.2022
Kanada Başbakanı Trudeau: NATO, Ukrayna'ya uçuşa yasak bölge konusunda yardım edemez
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talebine rağmen NATO'nun Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edemeyeceğini dile getirdi.
CTV News'e verdiği demeçte, dün yaptıkları telefon konuşmasında Zelenskiy'in kendisinden Ukrayna semalarının kapatılmasını talep ettiğini anlatan Trudeau, NATO'nun durumun daha kötüye gidebileceği yönündeki endişeleri nedeniyle bu talebi yerine getiremeyeceklerini söyledi.
Trudeau, "Ret kararı kalbimi kırıyor. Destek için çok şey yapabileceğimizi ancak gerilimin tırmanma riski, yayılma riski, Rus uçaklarını vurmak için Ukrayna'ya NATO uçaklarını gönderirsek NATO'nun doğrudan çatışmaya sürüklenmesi riski olduğunu söylemek zorundayım. Çok şey yapabiliriz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat bu adımı atamayız" ifadelerini kullandı.
12:55 11.03.2022
İngiliz kuruluş, Rus Ermitaj Müzesi ile faaliyetlerini durdurdu
Rus Ermitaj Müzesi ile ortak projeler yürüten, hayır kuruluşu Hermitage Foundation UK, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu nedeniyle St. Petersburg Müzesi ile işbirliğini geçici olarak askıya aldı. Kurumun açıklamasında, “Ukrayna’da yaşananlar tarafımızı derinden sarstı. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizi durdurduk ve planlanan tüm etkinlikleri iptal ettik” ifadeleri kullanıldı. Daha önce Hollanda’daki Ermitaj Amsterdam Müzesi de ilişkilerini kesme kararı almıştı.
12:54 11.03.2022
Lugansk milisleri, Ukrayna’dan aldıkları sokaklara ‘komünist isimlerini’ geri verecek
Lugansk Halk Cumhuriyeti (lhc) lideri Leonid Paseçnik, Lugansk bölgesinde Ukrayna ordusundan geri alınan sokak ve meydanlara, Ukrayna’daki komünizmden arındırma yasası ile değiştirilmeden önceki isimlerini geri vereceklerini söyledi. Ukrayna’da 2015’te kabul edilen bir yasa ile komünizmin propagandası yapmak ve sembollerini kullanmak yasaklandı. Söz konusu yasa ile ülkenin komünist geçmişine ait figürlerin isimlerini taşıyan, sokak, bulvar, yol ve meydan isimleri de değiştirildi.
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