CANLI BLOG | Kanada, Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını yasaklıyor

Rus Dışişleri, yaptırımların Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indireceğini söyledi. Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları nedeniyle BMGK'yı toplantıya çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy ise "Topraklarımızda kimyasal silah geliştirilmiyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisine ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, ortaya çıkan problemlerin her birini aşacaklarını söyledi ve “Vatandaşlarımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar” dedi.
İhracatı geçici olarak yasaklanan ürünleri belirleyen Rusya, yolcu uçakları için Türkiye’den yedek parça satın almayı değerlendirecek.
Öte yandan, Reuters haber ajansı Facebook'un, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' dahil Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin vereceğini açıkladı.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: