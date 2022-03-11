CANLI BLOG | Kanada, Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını yasaklıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nden gönüllüler, Ukrayna'daki operasyona katılmaya hazır olduklarını açıkladı

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı oluşumların militanları internette yayınladıkları videoyla radikallere karşı mücadelede gönüllü olarak Ukrayna'daki Rus özel operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

Gönüllülerden biri, “Bizler, Orta Afrika Kuvvetleri, Afrika Ulusal Kuvvetleri, Orta Afrika Cumhuriyeti, Orta Afrika Ulusal Ordusu’ndan gönüllüler olarak Rus kardeşlerimize yardım etmeye hazırız. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonuna katılmaya hazırız. Rusya bizden Ukrayna'ya gitmemizi isterse, tüm kararlılığımızla gideriz. Bizi yıldıramayan NATO ülkelerine karşı Rusların mücadelesine yardım edeceğiz. Savaşmaya hazırız çünkü Rusya ülkemizdeki savaşta bize yardım etti ve kazandık. Rusya'nın Ukrayna'da daha iyi savaşmasına yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, farklı ülkelerden çok sayıda gönüllünün Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin kurtuluş hareketine destek vermek için Ukrayna’daki operasyonlara katılmak istediklerini, en fazla başvurunun Orta Doğu ülkelerinden geldiğini ve bu sayının yaklaşık 16 bin olduğunu belirtmişti.