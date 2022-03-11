https://tr.sputniknews.com/20220311/eldiven-takmadan-alkol-testi-yapan-polisin-yazdigi-ceza-iptal-edildi-1054638360.html

Eldiven takmadan alkol testi yapan polisin yazdığı ceza iptal edildi

Eldiven takmadan alkol testi yapan polisin yazdığı ceza iptal edildi

Muğla'da motosikletiyle karıştığı kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden, hastanedeki kan testinde 2.46 promil alkollü çıkan Ali Z.'ye 3 bin 836 TL para... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T13:32+0300

2022-03-11T13:32+0300

2022-03-11T13:32+0300

türkiye

trafik

trafik kontrolü

trafik cezası

eldiven

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104199/93/1041999328_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_db8fef3a347cf8df041a40d8ada768ca.png

Bodrum’da geçen yıl 22 Temmuz'da Ali Z., alkollü olarak kullandığı motosikletle Ortakent Mahallesi, Oyder Caddesi, Eren Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ali Z.'den alkometreye üflemesini istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Ali Z., hastanede kan örneği alınarak yapılan ölçümde 2,46 promil alkollü çıktı. Ali Z.'nin ehliyetinin de motosiklet kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Ali Z.'ye 'alkollü araç kullanmak' ile 'yetkili olmadığı aracı kullanmak' suçlarından toplam 3 bin 836 TL para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu.Ali Z., Kovid-19 salgını nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün alkolmetre ile alkol testinin nasıl yapılacağı konusunda yayınladığı genelgeyi gerekçe göstererek, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Genelgeye göre, alkol testi sırasında polislerde eldiven ve siperlik bulunması gerektiği belirtildi. Ali Z.'nin kaza yerinde test yapılmak istendiği sırada cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, polislerde eldiven ve siperlik bulunmadığı tespit edildi. Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, polislerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde alkolmetre üfletmeye çalıştığı gerekçesiyle Ali Z.'ye kesilen 3 bin 836 TL para cezasını ve ehliyete el koyma kararını iptal etti.'Mutlak suretle maske takılı olması gerektiği belirtilmiştir'Avukat Bahar Dural, müvekkilinin kendi isteğiyle hastaneye gidip, kan vererek alkol testi yaptırdığını söyleyerek, "Kendisinin alkol testi yaptırmak ya da yaptırmamak gibi derdi yoktu. Sadece kurallara uyulmasını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, alkolmetreye nasıl üfleneceği konusunda, 31 Ağustos 2020 tarihinde gayet açık bir genelge yayınladı. Bu yazıda, alkol kontrolü yapacak olan görevlinin mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliğinin takılı olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak müvekkilimin çektiği videoda açıkça görüyoruz ki poliste ne siperlik ne de eldiven yok. Bu sebeple karara yaptığımız itiraz kabul edildi ve adalet yerini buldu. Vatandaşların da bu konuda bilinçli olması lazım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/hic-gitmedigi-istanbuldan-trafik-cezasi-geldi-1053190393.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, eldiven, polis