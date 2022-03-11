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Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı İstanbul'da başladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T16:53+0300
2022-03-11T16:53+0300
ekonomi
nurettin özdebir
hazine ve maliye bakanlığı
şahap kavcıoğlu
ekonomi
toplantı
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Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelenmesi, finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmaların ve olası tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de toplantıda yer aldı.
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nurettin özdebir, hazine ve maliye bakanlığı, şahap kavcıoğlu, ekonomi, toplantı

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

16:53 11.03.2022
© AAFinansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı İstanbul'da başladı.
Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelenmesi, finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmaların ve olası tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.
Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de toplantıda yer aldı.
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