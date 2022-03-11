https://tr.sputniknews.com/20220311/finansal-istikrar-komitesinin-ucuncu-toplantisi-bakan-nebati-baskanliginda-toplandi-1054646733.html

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı İstanbul'da başladı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T16:53+0300

2022-03-11T16:53+0300

2022-03-11T16:53+0300

ekonomi

nurettin özdebir

hazine ve maliye bakanlığı

şahap kavcıoğlu

ekonomi

toplantı

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Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelenmesi, finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmaların ve olası tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de toplantıda yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/bakan-nebati-fransada-yatirimcilarla-gorusecek-1054556130.html

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nurettin özdebir, hazine ve maliye bakanlığı, şahap kavcıoğlu, ekonomi, toplantı