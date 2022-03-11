https://tr.sputniknews.com/20220311/g7-ulkeleri-rus-enerji-kaynaklarina-bagimliligi-azaltma-konusunda-anlasti-1054647110.html
G7 ülkeleri, 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı
G7 ülkeleri, 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı
G7'nin ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, 'Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:04+0300
2022-03-11T17:04+0300
2022-03-11T17:04+0300
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G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya olan enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.Ortak açıklamada son Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerden dolayı gelecek dönemde enerji fiyatlarının artmasının beklendiği belirtilerek, “Büyük bir endişeyle bunun özellikle AB’deki hane halkı ve düşük gelirliler için yaratacağı yükün farkındayız" denildi.Açıklamada yükselen enerji fiyatların özellikle enerji ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan ve finansal kaynakları azalmış ülkeler tarafından hissedileceği ifade edildi.G7 ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, “Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/alman-milletvekili-laschet-kuzey-akim-2yi-iptal-karari-catismayi-durdurmaya-yardimci-olmayacak-1054638706.html
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g7, rusya, doğalgaz, enerji
G7 ülkeleri, 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı
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G7'nin ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, 'Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip' ifadeleri yer aldı.
G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya olan enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.
G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.
Ortak açıklamada son Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerden dolayı gelecek dönemde enerji fiyatlarının artmasının beklendiği belirtilerek, “Büyük bir endişeyle bunun özellikle AB’deki hane halkı ve düşük gelirliler için yaratacağı yükün farkındayız" denildi.
Açıklamada yükselen enerji fiyatların özellikle enerji ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan ve finansal kaynakları azalmış ülkeler tarafından hissedileceği ifade edildi.
G7 ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, “Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip" ifadeleri kullanıldı.