https://tr.sputniknews.com/20220311/g7-ulkeleri-rus-enerji-kaynaklarina-bagimliligi-azaltma-konusunda-anlasti-1054647110.html

G7 ülkeleri, 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı

G7 ülkeleri, 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı

G7'nin ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, 'Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:04+0300

2022-03-11T17:04+0300

2022-03-11T17:04+0300

ukrayna krizi

g7

rusya

doğalgaz

enerji

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G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya olan enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.Ortak açıklamada son Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerden dolayı gelecek dönemde enerji fiyatlarının artmasının beklendiği belirtilerek, “Büyük bir endişeyle bunun özellikle AB’deki hane halkı ve düşük gelirliler için yaratacağı yükün farkındayız" denildi.Açıklamada yükselen enerji fiyatların özellikle enerji ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan ve finansal kaynakları azalmış ülkeler tarafından hissedileceği ifade edildi.G7 ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, “Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220311/alman-milletvekili-laschet-kuzey-akim-2yi-iptal-karari-catismayi-durdurmaya-yardimci-olmayacak-1054638706.html

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g7, rusya, doğalgaz, enerji