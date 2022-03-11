https://tr.sputniknews.com/20220311/galatasaray-barcelonadan-avantajli-donuyor-1054624033.html

Galatasaray, Barcelona'dan avantajla dönüyor

Galatasaray, Barcelona'dan avantajla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T00:55+0300

2022-03-11T00:55+0300

2022-03-11T01:08+0300

spor

galatasaray

barcelona

uefa avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054624259_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_6e7dda69ef41c5c2882fb50a88cac1d5.jpg

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.Bu maçın rövanşı 17 Mart Perşembe saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak.Torrent'ten 4 değişiklikGalatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, barcelona, uefa avrupa ligi