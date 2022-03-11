https://tr.sputniknews.com/20220311/galatasaray-barcelonadan-avantajli-donuyor-1054624033.html
Galatasaray, Barcelona'dan avantajla dönüyor
Galatasaray, Barcelona'dan avantajla dönüyor
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T00:55+0300
2022-03-11T00:55+0300
2022-03-11T01:08+0300
spor
galatasaray
barcelona
uefa avrupa ligi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.Bu maçın rövanşı 17 Mart Perşembe saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak.Torrent'ten 4 değişiklikGalatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, barcelona, uefa avrupa ligi
Galatasaray, Barcelona'dan avantajla dönüyor
00:55 11.03.2022 (güncellendi: 01:08 11.03.2022) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Bu maçın rövanşı 17 Mart Perşembe saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak.
Torrent'ten 4 değişiklik
Galatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.
Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.