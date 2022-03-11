https://tr.sputniknews.com/20220311/imamoglu-cumartesi-icin-uyardi-kar-yagisinin-en-yogun-olacagi-gun-olacak-1054630992.html

İmamoğlu cumartesi için uyardı: Kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak

İmamoğlu cumartesi için uyardı: Kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak

İBB Başkanı İmamoğlu, en yoğun kar yağışının cumartesi günü gerçekleşeceğini belirterek İstanbullulara uyarıda bulundu. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:56+0300

2022-03-11T09:56+0300

2022-03-11T09:58+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul

kar

akom

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki gelişmeleri aktardı."Vatandaşlarımızın işbirliği en kritik konumuz" diyen İmamoğlu, "Bütün bu tedbirlerin yanı sıra bir miktar TIR girişleri açıldı ama yine sabah saatlerinde TIR girişleri kapatıldı. Otobüs seferleri kapatıldı. Bütün bu tedbirler var ama esas olan 16 milyon vatandaşımızın bizimle uyumlu olmaları. Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" dedi. İmamoğlu, özellikle cumartesi günü karın etkisini artıracağını belirterek, "Bu akşam da karın yoğunlaşması söz konusuyken, yetkili arkadaşlarımın ifadesi ile cumartesi günü kar yağışı hususunda belki de en yoğun gün olacak. Bazı yerlerde 15 cm'lik, 20 cm'lik kar kalınlığına ulaşılabileceğini arkadaşlarım iletiyorlar" diye konuştu.

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul, kar, akom