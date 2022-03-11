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İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi
İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi
İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:32+0300
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İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kar-yagisi-gece-saatlerinde-etkisini-artirdi-1054628615.html
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hava durumu, istanbul, kar, şekib avdagiç, avm

İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi

09:32 11.03.2022
© AA / Ahmet Bolat AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
 AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe - - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA / Ahmet Bolat
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İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu.
İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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