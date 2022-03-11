https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-avmlere-kar-duzenlemesi-1054630257.html

İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi

İstanbul'da AVM'lere kar düzenlemesi

İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:32+0300

2022-03-11T09:32+0300

2022-03-11T09:32+0300

türkiye

hava durumu

istanbul

kar

şekib avdagiç

avm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/81/1042018135_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_93f69a86503b42b4a1c454a1aacaa763.jpg

İstanbul'da süren yoğun kar yağışı üzerine AVM'lerde çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Değişikliği İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç duyurdu.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kar-yagisi-gece-saatlerinde-etkisini-artirdi-1054628615.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hava durumu, istanbul, kar, şekib avdagiç, avm