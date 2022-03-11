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https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbulda-kiralar-katlandi-ortalama-metrekare-fiyatlarinda-son-1-yilda-yuzde-250lere-varan-artis-1054625904.html
İstanbul'da kiralar katlandı: Ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artış
İstanbul'da kiralar katlandı: Ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artış
Şubat 2022 Emlak Endeksi’ne göre son 1 yılda 3 büyük il içerisinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149 oranında bir artışla İstanbul... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T02:37+0300
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ekonomi
istanbul
kira
zam
emlak
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Şubat 2022 Emlak Endeksi raporu, kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir olurken, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.İstanbul'da Kağıthane zirvedeHepsiemlak tarafından hazırlanan endeks verilerine göre; İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artışlar yaşandı.İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi sırasıyla yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.
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istanbul, kira, zam, emlak

İstanbul'da kiralar katlandı: Ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artış

02:37 11.03.2022
© DHAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© DHA
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Şubat 2022 Emlak Endeksi’ne göre son 1 yılda 3 büyük il içerisinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149 oranında bir artışla İstanbul oldu.
Şubat 2022 Emlak Endeksi raporu, kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir olurken, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.

İstanbul'da Kağıthane zirvede

Hepsiemlak tarafından hazırlanan endeks verilerine göre; İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artışlar yaşandı.

İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi sırasıyla yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.
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