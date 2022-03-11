https://tr.sputniknews.com/20220311/izmirde-hastanede-saglik-calisanini-darp-eden-zanli-yakalandi-1054648499.html
İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darp eden zanlı yakalandı
İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darp eden zanlı yakalandı
İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:50+0300
2022-03-11T17:50+0300
2022-03-11T17:51+0300
türkiye
doktor
izmir
sağlık çalışanı
darp
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu
türkiye
izmir
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doktor, izmir, sağlık çalışanı, darp
İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darp eden zanlı yakalandı
17:50 11.03.2022 (güncellendi: 17:51 11.03.2022) Abone ol
İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.
Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu