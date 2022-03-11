https://tr.sputniknews.com/20220311/izmirde-hastanede-saglik-calisanini-darp-eden-zanli-yakalandi-1054648499.html

İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darp eden zanlı yakalandı

İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darp eden zanlı yakalandı

İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:50+0300

2022-03-11T17:50+0300

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türkiye

doktor

izmir

sağlık çalışanı

darp

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu

türkiye

izmir

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doktor, izmir, sağlık çalışanı, darp