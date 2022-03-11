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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/khersonda-turk-baba-ve-ukraynali-anneye-sahip-uc-kucuk-cocugun-saldirilardan-kurtulma-hikayesi--1054654864.html
Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi
Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Ukraynalı bir ailenin Kherson bölgesindeki Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçarken Rus askerleri... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T23:27+0300
2022-03-11T23:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
neo-nazi
aile
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Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde yaşayan Türk-Ukraynalı bir ailenin Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçmak için verdikleri mücadelenin hikayesi tüm dünyaya yayıldı. 4 Mart'ta Rus televizyonlarında yayınlanan söz konusu görüntüleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazıyla paylaşıldı. Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneye sahip beş yaşındaki Mert, dokuz yaşındaki Demir ve on yedi yaşındaki Emir saldırılardan yaralı olarak kurtulmayı başarırken Ukraynalı anne, ne yazık ki hayatını kaybetti. Ukraynalı neo-Nazilerin saldırılarından Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sayesinde kurtarılan üç kardeş, Simferopol'deki bir hastaneye getirildi.Tedavi edildikten sonra Türkiye'den gelen üç çocuk babalarıyla buluştu. Çocukların babalarıyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için görüşmeler sürüyor.
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ukrayna krizi, rusya, neo-nazi, aile

Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi

23:27 11.03.2022 (güncellendi: 23:54 11.03.2022)
© Sputnik / РИА НовостиKherson
Kherson - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Ukraynalı bir ailenin Kherson bölgesindeki Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçarken Rus askerleri tarafından kurtarılmasına ait anları Türkçe altyazıyla paylaştı.    

Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde yaşayan Türk-Ukraynalı bir ailenin Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçmak için verdikleri mücadelenin hikayesi tüm dünyaya yayıldı.

4 Mart'ta Rus televizyonlarında yayınlanan söz konusu görüntüleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazıyla paylaşıldı. Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneye sahip beş yaşındaki Mert, dokuz yaşındaki Demir ve on yedi yaşındaki Emir saldırılardan yaralı olarak kurtulmayı başarırken Ukraynalı anne, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Ukraynalı neo-Nazilerin saldırılarından Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sayesinde kurtarılan üç kardeş, Simferopol'deki bir hastaneye getirildi.
Tedavi edildikten sonra Türkiye'den gelen üç çocuk babalarıyla buluştu. Çocukların babalarıyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için görüşmeler sürüyor.
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