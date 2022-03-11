https://tr.sputniknews.com/20220311/khersonda-turk-baba-ve-ukraynali-anneye-sahip-uc-kucuk-cocugun-saldirilardan-kurtulma-hikayesi--1054654864.html

Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi

Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Ukraynalı bir ailenin Kherson bölgesindeki Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçarken Rus askerleri... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T23:27+0300

2022-03-11T23:27+0300

2022-03-11T23:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

neo-nazi

aile

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Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde yaşayan Türk-Ukraynalı bir ailenin Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçmak için verdikleri mücadelenin hikayesi tüm dünyaya yayıldı. 4 Mart'ta Rus televizyonlarında yayınlanan söz konusu görüntüleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazıyla paylaşıldı. Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneye sahip beş yaşındaki Mert, dokuz yaşındaki Demir ve on yedi yaşındaki Emir saldırılardan yaralı olarak kurtulmayı başarırken Ukraynalı anne, ne yazık ki hayatını kaybetti. Ukraynalı neo-Nazilerin saldırılarından Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sayesinde kurtarılan üç kardeş, Simferopol'deki bir hastaneye getirildi.Tedavi edildikten sonra Türkiye'den gelen üç çocuk babalarıyla buluştu. Çocukların babalarıyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için görüşmeler sürüyor.

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