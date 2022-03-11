Kherson'da Türk baba ve Ukraynalı anneye sahip üç küçük çocuğun saldırılardan kurtulma hikayesi
23:27 11.03.2022 (güncellendi: 23:54 11.03.2022)
© Sputnik / РИА НовостиKherson
© Sputnik / РИА Новости
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Ukraynalı bir ailenin Kherson bölgesindeki Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçarken Rus askerleri tarafından kurtarılmasına ait anları Türkçe altyazıyla paylaştı.
Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde yaşayan Türk-Ukraynalı bir ailenin Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kaçmak için verdikleri mücadelenin hikayesi tüm dünyaya yayıldı.
4 Mart'ta Rus televizyonlarında yayınlanan söz konusu görüntüleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazıyla paylaşıldı. Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneye sahip beş yaşındaki Mert, dokuz yaşındaki Demir ve on yedi yaşındaki Emir saldırılardan yaralı olarak kurtulmayı başarırken Ukraynalı anne, ne yazık ki hayatını kaybetti.
Ukraynalı neo-Nazilerin saldırılarından Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sayesinde kurtarılan üç kardeş, Simferopol'deki bir hastaneye getirildi.
❗️Ukrayna'daki bir çatışma bölgesinde Türk-Ukrayna ailesinden çocukların kurtarılmasının hikayesi (4 Mart 2022 tarihli Pervıy kanalın yayın kaydı) ➡️ https://t.co/pewdJdibjl— Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) March 11, 2022
Tedavi edildikten sonra Türkiye'den gelen üç çocuk babalarıyla buluştu. Çocukların babalarıyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için görüşmeler sürüyor.
🔸Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Ukraynalı ailenin Kherson bölgesindeki Ukraynalı neo-Nazilerin bombardımanından kurtarılma hikayesini paylaştı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 11, 2022
🔸Saldırılarda Ukraynalı anne hayatını kaybetti, biri yaralı, üç kardeş sağ olarak kurtarıldı https://t.co/rwb5gnd9jN pic.twitter.com/1DIGjPZhH0