https://tr.sputniknews.com/20220311/kocaelide-sokak-kedilerine-veteriner-kliniklerinin-kapisi-ucretsiz-aciliyor--1054625517.html

Kocaeli'de sokak kedilerine veteriner kliniklerinin kapısı ücretsiz açılıyor

Kocaeli'de sokak kedilerine veteriner kliniklerinin kapısı ücretsiz açılıyor

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası tarafından başlatılan ‘Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz' projesi kapsamında 11-15 Mart tarihleri arasında veteriner... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sokak kedisi

kocaeli

veteriner

kış

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Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, soğuktan etkilenen kediler için 'Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz' isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında 11-15 Mart tarihleri arasında beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kedilere veteriner kliniklerinde ücretsiz barınma, beslenme ve tedavi imkanı sunulacak. Sokakta barınmaya ve tedaviye ihtiyacı olan bir kedi bulan vatandaşlar, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası'nı arayacak. Bunun ardından vatandaşlar en yakın veteriner kliniğine yönlendirilecek.

türkiye

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sokak kedisi, kocaeli, veteriner, kış