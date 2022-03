Konda'nın pandemi raporu: Her 100 kişiden 44’ü kilo aldı

Toplum koronavirüsü her dönem bir tehdit olarak görmeye devam etti. Omicron varyantının etkisiyle koronavirüsü tehlikeli olarak görenlerin oranı aralık ayında yükseldi. Toplumun yüzde 48’i virüsün hâlâ çok riskli olduğunu ifade ederken, yalnızca yüzde 8’lik bir oran tehlikenin geçtiğini düşünüyor.

Yetişkin nüfusa dahil her 10 kişiden dokuzu aşısını yaptırdı.

Fiili olarak çalışma yaşamına dönen beyaz yakalılarda da mavi yakalılarda da evinde koronavirüse yakalananların oranı giderek artış gösterdi. Son dönemde her iki grupta da bu oran eşitlendi.

Salgın süresince çocuklarının eğitimi konusunda sorun yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Yüzde 62’lik bir kesim ise ev işlerinin arttığını ifade etti. Her beş kişiden ikisi çalışma ile ilgili iş yükünün arttığını belirtti.

Toplumun yarısından fazlası evden çalışırken zorlanmadı. Her 10 kişiden üçü ise zorlandığını söyledi.

Pandemi sürecinde her 100 kişiden 44’ü kilo aldığını ifade etti. Kadınların erkeklere göre daha çok kilo aldığı bulgusuna ulaşılan rapora göre, kadınlarda kilo verenler de erkeklerin beş puan üzerinde yer aldı.

Salgın sürecinde toplumun büyük kısmı kendini bunalmış ve mecalsiz hissetti. Bunalmış hissedenlerin oranı yüzde 43 olarak ölçülürken, “Mecalsizdim” diyenler yüzde 37 oldu. Ağırdır, bu oranın yaklaşık 24-25 milyon kişiye denk geldiğini ifade ederek, sorunun büyüklüğünü vurguladı. Her 10 kişiden 3’ü salgın sürecinde huzursuz uyuduğunu, yine her 10 kişiden 3’ü de her şeyin kendisine yük olduğunu söyledi.