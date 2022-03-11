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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T00:27+0300
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türkiye
antalya
konya
kar yağışı
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Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.
türkiye
antalya
konya
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antalya, konya, kar yağışı

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

00:27 11.03.2022
© AAKonya
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.
Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.
Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.
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