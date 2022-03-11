https://tr.sputniknews.com/20220311/konya-antalya-kara-yolunda-ulasima-kar-engeli-1054623069.html
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T00:27+0300
2022-03-11T00:27+0300
2022-03-11T00:27+0300
türkiye
antalya
konya
kar yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054623139_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aff5bda31f8806aae2bc1239f17941f7.jpg
Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.
türkiye
antalya
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054623139_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_86c4a3582650cb939e4cd5507d3e75c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, konya, kar yağışı
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Abone ol
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.
Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.
Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.