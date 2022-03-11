https://tr.sputniknews.com/20220311/konya-antalya-kara-yolunda-ulasima-kar-engeli-1054623069.html

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T00:27+0300

2022-03-11T00:27+0300

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türkiye

antalya

konya

kar yağışı

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Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

türkiye

antalya

konya

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antalya, konya, kar yağışı