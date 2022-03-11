https://tr.sputniknews.com/20220311/konyayi-cevre-illere-baglayan-kara-yollari-ulasima-kapandi-1054631337.html
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
Konya'nın Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta ile ulaşımının sağlandığı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:59+0300
2022-03-11T09:59+0300
2022-03-11T09:59+0300
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Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.Polis ekipleri, kentin çıkış noktalarında sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/imamoglu-cumartesi-icin-uyardi-kar-yagisinin-en-yogun-olacagi-gun-olacak-1054630992.html
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konya, ankara, afyon, kar, karayolu
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
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Konya'nın Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta ile ulaşımının sağlandığı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.
Polis ekipleri, kentin çıkış noktalarında sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.